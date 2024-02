Per la prima serata l'artista ha scelto un outfit oversize in colori scuri

Mahmood torna al Festival di Sanremo dopo aver trionfato nel 2021, insieme a Blanco e con la canzone “Brividi“. Quest’anno è in gara con la canzone “Tuta Gold“, titolo che fa riferimento alle tute in acetato in voga negli anni Novanta.

Sanremo: il look di Mahmood

Lo stile, per Mahmood, è qualcosa di importante perché l’immagine è un modo per fortificare il messaggio che si porta con la musica: “Lo stile si è evoluto, mi ha aiutato tanto fare le foto e i video. Vederti indossare tantissimi vestiti con stili differenti aiuta a capire cosa ti piace su di te e cosa no, come vuoi vederti e come non vuoi vederti. Lavorare a tanti video musicali, creando personaggi con personalità nuove per rispecchiare canzoni diverse, mi ha aiutato a crescere. Sicuramente mi è sempre piaciuto lavorare con immagini che vadano di pari passo con la musica. L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica” ha dichiarato il cantante.

Il look worker

Mahmood, in questa prima serata, si è affidato a Prada: look personalizzato, creato proprio per lui dal brand. Dolcevita nero, gilet oversize con le tasche, pantaloni larghi e anfibi. Capelli effetto bagnato e tirati all’indietro.

