Durante la presentazione dell’Aristonello, il glass di Viva Rai2 posto nei pressi dell’Ariston, Fiorello si è reso protagonista di un momento esilarente: durante la siglia del suo programma ha sfilato con un lungo mantello dove c’era scritto: “Ama pensati libero… è l’ultimo“.

Sanremo: lo sfottò di Fiorello

Per questa sua gag, Fiorello ha preso spunto da Chiara Ferragni che, lo scorso anno, si è presentata con una stola dove c’era scritto: “Pensati libera“. Il conduttore di Viva Rai2 ha ripreso questa frase della Ferragni per lanciare un messaggio proprio ad Amadeus, al quinto ed ultimo anno di conduzione del Festival di Sanremo.

La reazione della Ferragni

L’ironia del conduttore siciliano non è sfuggita ai social, in molti hanno subito commentato divertiti la gag di Fiorello. Non si è fatta attendere la reazione di Chiara Ferragni che, direttamente dalle sue storie Instagram, ha risposto all’ironia di Fiorello: una serie di emoji, due faccine che ridono con in mezzo un cuore rosso, che sovrastano l’immagine presa dall’alto dello striscione di fronte al Teatro Ariston.

