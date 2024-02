Sanremo 2024, Marco Mengoni canta indossando la maglia metallica citata in "D...

Per la sua performance il cantante ha indossato la celebre maglia citata nel testo

Marco Mengoni si è esibito con “Due Vite” la canzone con cui ha vinto la scorsa edizione del Festival. Il cantante, per la sua performance, ha indossato una maglia metallica, citata nella sua canzone, di cristalli e perline.

Sanremo: Mengoni si esibisce con una maglia metallica

Marco Mengoni, per la sua esibizione, ha indossato un custom made Atelier Versace, evoluzione della celebre maglia metallica citata nel testo della canzone che ha vinto il Festival lo scorso anno:

“Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica”

“Ritornare e suonare live in diretta con l’orchestra è troppo, troppo per descriverlo con un aggettivo“, ha commentato Mengoni emozionato. Poi va a togliere la maglia metallica per “rimettere gli abiti da co-conduttore“.

Sanremo: l’esibizione di Mengoni

Marco Mengoni è tornato all’Ariston e ha cantato il brano con cui, lo scorso anno, ha vinto il Festival. Il pubblico presente ha accompagnato l’artista durante la sua esibizione.

