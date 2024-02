A che ora finisce Sanremo: gli orari della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 promette di essere un evento memorabile, con una programmazione ricca di spettacolo e emozioni.

Trenta artisti per la prima serata

Trenta talentuosi cantanti saliranno sul palco dell’Ariston per esibirsi, accompagnati dall’ospite musicale Marco Mengoni, un artista di grande successo che ha già vinto il festival in due occasioni e quest’anno ricopre anche il ruolo di co-conduttore insieme ad Amadeus. Questa combinazione di talento e carisma assicura una serata coinvolgente per il pubblico.

Concorrenti e ospiti

Oltre alle esibizioni dei concorrenti, la serata includerà interventi speciali, tra cui quello della campionessa di sci Federica Brignone, che aggiungerà un tocco di sportività all’evento. Inoltre, verrà dedicato un omaggio speciale a Toto Cutugno, una figura leggendaria nella storia del Festival di Sanremo, il cui contributo alla musica italiana è stato fondamentale. Il tributo a Cutugno sarà un momento commovente per celebrare la sua eredità artistica.

A che ora finisce?

Per quanto riguarda gli orari, la serata avrà inizio alle 20:40 circa con l’inno della fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo, seguito dall’esibizione della prima concorrente, Clara, proveniente dal cast di “Mare Fuori”. L’evento si concluderà intorno alle 02:18, dopo le esibizioni degli ultimi concorrenti, Alfa e Il Tre. Successivamente, Amadeus e Marco Mengoni presenteranno la classifica provvisoria decretata dalla Sala Stampa, fornendo un’anteprima dei risultati della serata.