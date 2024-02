Sanremo 2024, Marco Mengoni porta i preser-bacini: "Per baci con gli stessi d...

Sanremo 2024, Marco Mengoni porta i preser-bacini: "Per baci con gli stessi d...

Il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, si è presentato sul palco dell’Ariston munito di tutti gli strumenti per prevenire eventuali emergenze al festival, tra questi il preser-bacini che ha provato per primo con la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, mentre per Amadeus il non-bacio è stato con Simona Ventura.

Marco Mengoni porta i preser-bacini

Dal materassino anti-tuffo di Cavallo Pazzo alla scopa di Gianni Morandi, passando anche per un paio di manette: Marco Mengoni torna sul palco di Sanremo con tutti gli strumenti per prevenire eventuali emergenze durante il Festival. Tra questi c’è anche il preser-bacini, che ha distribuito al pubblico. “Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo” ha sottolineato.

Cosa sono i preser-bacini?

I preser-bacini sono dei filtri di plastica trasparente per evitare il rischio di nuovi casi Rosa Chemical. Il primo a provarlo è stato proprio Marco Mengoni che ha scambiato un non-bacio con Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus,, mentre il direttore artistico del Festival la prova del non-bacio è stata con Simona Ventura.

