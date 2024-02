Primo ospite a sorpesa a Sanremo 2024: Zlatan Ibrahimovic sorprende Amadeus e sale sul palco dell’Ariston. Ibra, prima di raggiungere il palco, distribuisce al pubblico “santini” con il suo volto.

Sanremo: Ibrahimovic primo ospite a sorpresa

“Amadeus sono qui per proteggerti da te stesso” ha esordito Zlatan Ibrahimovic dopo aver sorpeso tutti presentandosi alla prima serata del Festival. Una volta salito sul palco ha iniziato ad intrattenere il pubblico con diverse battute rivolte ad Amadeus: “Ancora sei qui?” ha chiesto al conduttore, continuando: “Quanti anni hai? 61? Ecco io ho smesso a 41 perché ho ascoltato il mio corpo“. Successivamente ha chiesto al direttore artistico di sedersi in un posto specifico dell’Ariston, quello dove si è seduto, nella scorsa edizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ah il posto è suo? E quanti gol ha fatto?“. Dopo lo scambio di battute con Amadeus, l’ex attaccante del Milan si è accomodato in prima fila, accanto alla moglie, pronto a godersi la serata.

Ibra torna all’Ariston

Ibrahimovic è tornato a Sanremo dopo averlo co-condotto nel 2021, come ha ricordato lo stesso Amadeus ricordando che in quella edizione non ci fosse il pubblico ma i palloncini.

