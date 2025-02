Il filosofo Massimo Cacciari ad Adnkronos ha voluto commentare il videomessaggio di Papa Francesco durante la prima puntata di Sanremo 2025. All’intellettuale non è piaciuto.

Sanremo 2025, Cacciari: “Non mi piace che il Papa vada al Festival”

Il videomessaggio durante la prima serata della 75edizione del Festival di Sanremo da parte di Papa Francesco ha suscitato diverse critiche. In molti, infatti, si sono chiesti se la presenza del Pontefice fosse appropriata. Tra coloro a cui la scelta non è piaciuta troviamo il filosofo Massimo Cacciari che, ad Adnkronos, ha detto le seguenti parole: “Immagine non bella. Non credo che il Papa abbia bisogno di questi bagni di popolarità Mi sfugge completamente il senso. Non mi è piaciuto, zero di zero.”

“Ci sono cose leggermente più importanti di Sanremo”

Massimo Cacciari ha aggiunto che si sono cose “leggermente” più importanti del Festival di Sanremo e che la presenza del Papa al Festival, così come da Fazio, non gli è proprio piaciuto. Secondo il filosofo, qualora Papa Francesco avesse messaggi importanti da diffondere sarebbe meglio se convocasse le reti Rai, e le altre, a un’ora in particolare. In conclusione, Cacciari sostiene che “se il Papa vuole avere effettiva autorevolezza dovrebbe evitare certe sedi.“