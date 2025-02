Antonello Venditti si prepara a essere premiato con il prestigioso Premio alla Carriera sul palco di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, Premio alla Carriera a Venditti: le sue parole

“È un omaggio alla mia storia artistica che non si conclude certo oggi ma guarda soprattutto al domani“. Antonello Venditti ha espresso queste parole riguardo al Premio alla Carriera che gli sarà conferito questa sera al Festival di Sanremo.

Tuttavia, la scelta ha suscitato alcune polemiche, dal momento che il cantautore non ha mai gareggiato al Festival. A fare chiarezza è stato Carlo Conti in conferenza stampa, ribadendo che questo aspetto non intacca in alcun modo il contributo fondamentale di Venditti alla musica italiana.

Venditti debuttò a Sanremo come ospite nel 2000, esibendosi con Che tesoro che sei e Su questa nave chiamata musica. Tornò nel 2019, accompagnato dagli Stradaperta, cantando Sotto il segno dei pesci e duettando con Claudio Baglioni in Notte prima degli esami.

Il prossimo tour di Antonello Venditti

Il 17 giugno Venditti darà il via al suo tour Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Le prime tre tappe si terranno a Roma, alle Terme di Caracalla (17, 19 e 21 giugno), per poi proseguire:

28 giugno- Lucca

1 luglio- Genova

8 luglio- Bassano del Grappa

12 luglio- Pompei

14 luglio- Bari

17 luglio- Lanciano

20 luglio- Cervia

22 luglio- Palmanova

24 luglio- Este