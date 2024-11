Sanremo 2025, i sette big confermati: i nomi rivelati in anteprima Rai

Carlo Conti ha annunciato che il 1° dicembre, durante il TG1 delle 13:30, svelerà la lista completa dei Big in gara a Sanremo 2025. Intanto, ieri, Luca Dondoni, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha anticipato sette nomi già confermati al 90%.

Sanremo 2025, i Big in gara: l’indiscrezione di Luca Dondoni a La Volta Buona

“Siamo vicini all’annuncio e i giochi a livello discografico sono fatti. Quindi posso fare dei nomi senza paura di essere smentito. Chi ci sarà?”

Secondo il giornalista, a febbraio sul palco del Teatro Ariston torneranno Fedez, Francesca Michielin e Rose Villain, mentre per la prima volta in gara ci saranno Tony Effe, Emis Killa, Serena Brancale e Anna Pepe.

Sanremo 2025: le nuove rivelazioni di Carlo Conti

Carlo Conti, come riportato da Biccy.it, ha annunciato che inizialmente erano previste 24 canzoni per il Festival, ma ha deciso di aumentare il numero. Tuttavia, ha precisato:

“Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre”.

Il conduttore ha spiegato che, con l’intenzione di ampliare il numero dei partecipanti, la prima sera tutti gli artisti saranno presentati, mentre nelle serate successive verranno divisi in due gruppi.

“Era importante far capire al pubblico e alla giuria di votare sulla canzone e non sull’exploit delle cover. La sera delle cover non influirà sul verdetto delle canzoni”.

Inoltre, il conduttore ha chiarito che nel televoto finale per i cinque finalisti, i voti già acquisiti non verranno azzerati, ma aumenteranno quelli ottenuti in precedenza.

Infine, Carlo Conti ha lanciato un messaggio diretto ai cantanti: