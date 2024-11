Il 2 dicembre Carlo Conti svelerà al Tg1 i nomi di tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Nel frattempo, durante la conferenza stampa dedicata alle Nuove Proposte, il conduttore ha anticipato alcune curiosità sui protagonisti in gara.

Carlo Conti e le nuove rivelazioni sui Big di Sanremo 2025

Secondo quanto riportato da Biccy, sarebbero stati più di 500 gli artisti ad aver inviato la propria candidatura, e le canzoni selezionate finora affrontano una varietà di temi, senza limitarsi a tematiche amorose.

“Sono arrivati 560 candidati per Sanremo Giovani. Quanti sono stati i candidati dei big? Altrettanti, forse pochi meno, ma la cifra è di poco inferiore. Non ci sarà solo l’amore rose e fiori nelle canzoni. Fra i Big ci sono dei microtemi piuttosto che i macrotemi”.

Le indiscrezioni sugli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025

Manca meno di un mese all’annuncio dei cantanti Big in gara e nel frattempo sono partite le prime ipotesi su chi saranno i partecipanti. Secondo quanto riportato da Repubblica, tra i nomi in lizza per partecipare al Festival di Sanremo ci sarebbero Madame, Elodie, Olly, Gazzelle, Rocco Hunt, Alessandra Amoroso, Raf, Coma_Cose, Brunori Sas, Paola Turci, Noemi, Ermal Meta, Anna Pepe, Benji & Fede, e Tommaso Paradiso. Inoltre, si vocifera che Carlo Conti stia lavorando all’ambizioso obiettivo di portare in gara Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

Si fanno anche i nomi di Patty Pravo, Marcella Bella e Al Bano, ma non solo: sui social si ipotizza anche la presenza tra i superospiti di Damiano David, il frontman dei Måneskin, che potrebbe esibirsi sul palco da solista.

Il Festival di Sanremo 2025 e la co-conduzione

Secondo fonti Adnkronos, Carlo Conti starebbe pensando a una co-conduzione diversa per ogni serata, dal 11 al 15 febbraio.