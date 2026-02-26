Sanremo 2026 la seconda serata è stata in grado di regalare emozioni e colpi di scena che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e degli esperti tuttavia il sacro giudice è la classifica che decreterà i brani 5 brani preferiti che potrebbero puntare al podio o alla vittoria.

Sanremo 2026, come si è svolta la seconda serata

La seconda serata del Festival ha visto 15 cantanti in gara sui 30 totali, un modo per riascoltare le canzoni sentite per la prima volta ieri così da capire qualisono destinate ad essere rivalutate.

Nel mezzo molti ospiti che hanno calcato il palco dell’Ariston, da i campioni olimpici e paralimpici, tra cui Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi passando per Max Pezzali dalla nave MSC Toscana, chiudendo con Fausto Leali ed il suo premio alla carriera.

I co-conduttori hanno svolto un lavoro eccellente, sia Achille Lauro che Pilar Fogliati sono stati bravissimi a reggere il ritmo, naturalmente la nota comica l’ha fornita Lillo che ha tenuto a bada anche Laura Pausini e Carlo Conti.

Le 5 migliori canzoni del mercoledì sanremese

La classifica della seconda serata di Sanremo ha visto anche il voto della Radio oltre al televoto dei telespettatori, anche lei è quindi entrata nel paniere delle votazioni in grado di stravolgere la classifica.

I primi 5 cantanti della seconda serata sono: Tommaso Paradiso, LDA & AKA7Even, Nayt, Fedez e Masini e Ermal Meta. Ricordiamo che non rappresentano l’ordine di classifica ma sono in ordine casuale.

Domani sera gli altri 15 cantanti rimasti in gara da ascoltare e votare.