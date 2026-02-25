La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da una piccola grande polemica: Carlo Conti ha saltato la consegna dei fiori alle Bambole di Pezza dopo la loro esibizione, scatenando immediatamente la reazione dei fan sui social.

Polemica a Sanremo: i fiori negati alle Bambole di Pezza

La 76° edizione del Festival di Sanremo è appena iniziata e già fa discutere.

Tra i momenti più chiacchierati della seconda serata c’è stato quanto accaduto sul palco dell’Ariston con le Bambole di Pezza, che si sono esibite con il brano Resta con me. Al termine della performance, Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, è salito sul palco per salutare il gruppo, ma senza consegnare il consueto mazzo di fiori riservato agli artisti.

Sanremo 2026, Bambole di Pezza senza fiori: fan furiosi contro Carlo Conti

La decisione del conduttore ha acceso immediatamente il dibattito sui social network. Su X, un utente scrive: “Come si è permesso a non dare i fiori alle bamboline delle bambole di pezza?” mentre un altro aggiunge: “Davvero irrispettoso Carlo nei confronti delle Bambole di pezza, meritavano i fiori come tutti”.

Non è stata criticata solo la mancanza del bouquet, ma anche il modo in cui Conti ha gestito la scaletta: “Non ha dato i fiori alle Bambole di Pezza perché doveva lanciare la pubblicità e ha detto letteralmente: vabbè i fiori ve li do domani. E LORO DOMANI NEANCHE CANTANO“.