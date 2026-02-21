Sanremo 2026: Giorgia Cardinaletti affianca Carlo Conti e Laura Pausini nella finale

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 che Giorgia Cardinaletti affiancherà lui e Laura Pausini nella serata conclusiva del Festival di Sanremo; svelati i premi alla carriera per Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli

Colpo di scena in diretta sul Tg1: Carlo Conti ha invitato all’ultimo momento Giorgia Cardinaletti a co-condurre la serata finale del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato fatto durante il notiziario; la chiusura della manifestazione è fissata per sabato 28. L’organizzazione non ha spiegato le ragioni della scelta.

Un annuncio a sorpresa Durante il collegamento serale con il Tg1, Conti ha chiesto a Cardinaletti di restare a Sanremo per affiancare lui e Laura Pausini nella conduzione della finale, subito dopo i servizi delle 20.30.

La giornalista, sorpresa e visibilmente commossa, ha ringraziato sul momento. Dietro le quinte, la decisione è stata presa e comunicata in extremis, confermano dalla produzione, sottolineando la natura fluida dell’organizzazione in vista della serata conclusiva.

Chi è la nuova co-conduttrice Giorgia Cardinaletti è uno dei volti noti del Tg1: una professionista dell’informazione con esperienza consolidata davanti alle telecamere. La sua presenza sul palco di Sanremo funzionerà da ponte tra informazione e intrattenimento, seguendo la tradizione del Festival che spesso richiama personalità provenienti da ambiti diversi. Per la Rai e per la direzione artistica guidata da Conti, si tratta anche di un segnale di continuità tra rete pubblica e manifestazione.

I premi alla carriera annunciati in diretta Nel corso del collegamento, Conti ha svelato anche i destinatari dei premi alla carriera: Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli. I riconoscimenti vogliono celebrare percorsi che vanno oltre il singolo successo e hanno lasciato un segno significativo nella storia della musica italiana. Leali viene ricordato per la sua interpretazione della tradizione melodica, Mogol per il lavoro da autore e Caselli per il contributo come artista e produttrice.

Cosa cambia per la serata finale L’introduzione di Cardinaletti e l’annuncio dei premi influiranno sulla scaletta e sugli spazi televisivi della finale. È probabile che la serata alterni performance musicali a momenti istituzionali e brevi finestre informative, con riconoscimenti pensati per valorizzare la memoria artistica. La produzione assicura che nei prossimi giorni saranno forniti dettagli logistici e sulla programmazione dei tributi.

Il contesto della 76ª edizione Questa edizione del Festival ha attirato attenzione anche per le scelte tematiche e gli ospiti previsti; tra i momenti più attesi figura un omaggio a Pippo Baudo, un riferimento alla lunga storia della kermesse. La decisione di mescolare volti musicali a personalità televisive e giornalistiche si inserisce proprio in questo solco: valorizzare la continuità culturale e il ruolo pubblico dell’evento.

Cosa aspettarsi La finale di sabato 28 febbraio andrà in onda in diretta su Rai e vedrà sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Oltre alle esibizioni, sono previsti saluti istituzionali e i premi alla carriera a Leali, Mogol e Caselli. L’annuncio su Tg1 ha già acceso i riflettori sulla vigilia: nei prossimi giorni la produzione fornirà aggiornamenti su scalette, ospiti e dettagli organizzativi.