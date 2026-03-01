Sanremo 2026 prima serata: scaletta, ospiti e l’omaggio a Pippo Baudo

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con una celebrazione della memoria: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha dedicato l’avvio a Pippo Baudo. L’appuntamento inaugurale, previsto per la serata che apre ufficialmente la manifestazione, propone presentazioni, ospiti e la prima fase di giudizio, affidata alla giuria della Sala stampa, tv e web. L’impostazione punta a coniugare omaggio storico e competizione, lasciando alla giuria tecnica il compito di selezionare i brani per la fase successiva.

L’omaggio e il significato della serata inaugurale

La serata inaugurale sarà aperta con un tributo a Pippo Baudo, al centro del momento commemorativo previsto all’Ariston. La sigla iniziale e la frase tradizionale «Benvenuti al Teatro Ariston» rievoceranno il ruolo storico di Baudo nella tradizione del Festival.

In platea sono attesi i figli Tiziana e Alessandro e l’assistente storica Dina Minna, che manterrà una posizione discreta. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, ha definito doverosa la dedica della prima serata senza Baudo. L’impostazione punta a coniugare omaggio storico e competizione, lasciando alla giuria tecnica il compito di selezionare i brani per le fasi successive.

Scaletta e ordine delle esibizioni: i 30 big in gara

La prima serata presenta tutti i 30 big in gara, con un ordine studiato per alternare generi e ritmi. Il segmento è concepito come una playlist radiofonica volta a facilitare l’ascolto e valorizzare i brani.

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Michele Bravi – Prima o poi

Sayf – Tu mi piaci tanto

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico – Ai ai

Arisa – Magica favola

Luchè – Labirinto

Tommaso Paradiso – I romantici

Elettra Lamborghini – Voilà

Patty Pravo – Opera

Samurai Jay – Ossessione

Raf – Ora e per sempre

J-Ax – Italia starter pack

Fulminacci – Stupida sfortuna

Levante – Sei tu

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Ermal Meta – Stella stellina

Serena Brancale – Qui con me

Nayt – Prima che

Malika Ayane – Animali notturni

Eddie Brock – Avvoltoi

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Tredici Pietro – Uomo che cade

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Leo Gassmann – Naturale

Francesco Renga – Il meglio di me

LDA & Aka7even – Poesie clandestine

La presentazione iniziale sarà affidata al vincitore della passata edizione, Olly, che inaugurerà ufficialmente la serata. Successivamente la sequenza mira a garantire un fluire coerente delle esibizioni.

Dal punto di vista organizzativo, la scaletta facilita la valutazione delle performance da parte delle giurie e favorisce la fruizione del pubblico in sala e a casa. Il rischio di sovrapposizioni stilistiche è stato ridotto alternando ritmi e atmosfere.

La serata proseguirà con le valutazioni delle giurie coinvolte e gli ulteriori momenti previsti dal programma ufficiale.

Modalità di votazione nella prima notte

La classifica della prima serata viene determinata esclusivamente dal voto della giuria della Sala stampa, tv e web. Al termine della serata sono resi noti soltanto i primi cinque nomi in graduatoria, senza indicazione dell’ordine di piazzamento. Il televoto entra in funzione a partire dalla seconda serata; televoto indica il meccanismo di voto del pubblico tramite chiamata o app. Gli orari comunicati ufficialmente prevedono la pubblicazione della classifica provvisoria intorno alle 01:39 e la chiusura della prima puntata alle 01:44. Dal punto di vista organizzativo questa scelta mira a sedimentare un primo responso critico prima dell’apertura della votazione popolare. Il rischio compliance è reale: la produzione deve garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni di voto per evitare contestazioni. La serata proseguirà con le valutazioni delle giurie coinvolte e gli ulteriori momenti previsti dal programma ufficiale.

Ospiti, momenti fuori dall’Ariston e presenze speciali

La programmazione esterna accompagna le cinque serate con eventi e performance collaterali. Dopo le valutazioni delle giurie coinvolte, il palinsesto prevede esibizioni su più palchi e apparizioni di artisti di rilievo.

Il super ospite musicale sarà Tiziano Ferro, accolto per celebrare i 25 anni dall’uscita del singolo di debutto Xdono. L’artista eseguirà inoltre il nuovo singolo Sono un grande durante la serata inaugurale. Sui palchi esterni è confermata l’esibizione di Max Pezzali sulla nave ormeggiata, mentre dal Suzuki Stage in piazza Colombo è attesa la performance di Gaia.

Co-conduttori e figure in scena

Per tutte le cinque serate affiancherà Carlo Conti la co-conduttrice speciale Laura Pausini, il cui legame con il festival risale alla vittoria tra le Nuove proposte nel 1993 con La solitudine. Nella serata inaugurale è previsto anche l’intervento dell’attore Can Yaman come co-conduttore ospite.

Le presenze sul palco sono state programmate per garantire continuità artistica e richiamo mediatico, con momenti pensati per alternare musica, ospiti e conduttori lungo l’intero svolgimento della manifestazione.

Programmazione e modalità di fruizione

La prima serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con inizio alle ore 20:40. La puntata sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Rai Radio 2 seguirà l’evento con collegamenti e commento in diretta dall’Ariston. I contenuti salienti e gli interventi saranno resi disponibili on demand sulla piattaforma della Rai.

Riflessioni finali

La serata inaugurale di Sanremo 2026 unisce memoria e contemporaneità. L’omaggio a una figura storica come Pippo Baudo convive con la vetrina per 30 proposte musicali e con ospiti internazionali. Sono presenti momenti dedicati alla storia civile del Paese, tra cui la partecipazione di una cittadina che votò nel 1946. L’equilibrio tra emozione, spettacolo e competizione determina il tono della kermesse. Le quattro serate successive proseguiranno secondo lo stesso schema di alternanza tra musica, ospiti e conduzione.