Sanremo 2026 prima serata: scaletta, ospiti e l’omaggio a Pippo Baudo

Argomenti trattati
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con una celebrazione della memoria: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha dedicato l’avvio a Pippo Baudo. L’appuntamento inaugurale, previsto per la serata che apre ufficialmente la manifestazione, propone presentazioni, ospiti e la prima fase di giudizio, affidata alla giuria della Sala stampa, tv e web. L’impostazione punta a coniugare omaggio storico e competizione, lasciando alla giuria tecnica il compito di selezionare i brani per la fase successiva.
L’omaggio e il significato della serata inaugurale
La serata inaugurale sarà aperta con un tributo a Pippo Baudo, al centro del momento commemorativo previsto all’Ariston. La sigla iniziale e la frase tradizionale «Benvenuti al Teatro Ariston» rievoceranno il ruolo storico di Baudo nella tradizione del Festival.
In platea sono attesi i figli Tiziana e Alessandro e l’assistente storica Dina Minna, che manterrà una posizione discreta. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, ha definito doverosa la dedica della prima serata senza Baudo. L’impostazione punta a coniugare omaggio storico e competizione, lasciando alla giuria tecnica il compito di selezionare i brani per le fasi successive.
Scaletta e ordine delle esibizioni: i 30 big in gara
La prima serata presenta tutti i 30 big in gara, con un ordine studiato per alternare generi e ritmi. Il segmento è concepito come una playlist radiofonica volta a facilitare l’ascolto e valorizzare i brani.
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Michele Bravi – Prima o poi
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Arisa – Magica favola
- Luchè – Labirinto
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Patty Pravo – Opera
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora e per sempre
- J-Ax – Italia starter pack
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Levante – Sei tu
- Fedez & Marco Masini – Male necessario
- Ermal Meta – Stella stellina
- Serena Brancale – Qui con me
- Nayt – Prima che
- Malika Ayane – Animali notturni
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Leo Gassmann – Naturale
- Francesco Renga – Il meglio di me
- LDA & Aka7even – Poesie clandestine
La presentazione iniziale sarà affidata al vincitore della passata edizione, Olly, che inaugurerà ufficialmente la serata. Successivamente la sequenza mira a garantire un fluire coerente delle esibizioni.
Dal punto di vista organizzativo, la scaletta facilita la valutazione delle performance da parte delle giurie e favorisce la fruizione del pubblico in sala e a casa. Il rischio di sovrapposizioni stilistiche è stato ridotto alternando ritmi e atmosfere.
La serata proseguirà con le valutazioni delle giurie coinvolte e gli ulteriori momenti previsti dal programma ufficiale.
Modalità di votazione nella prima notte
La classifica della prima serata viene determinata esclusivamente dal voto della giuria della Sala stampa, tv e web. Al termine della serata sono resi noti soltanto i primi cinque nomi in graduatoria, senza indicazione dell’ordine di piazzamento. Il televoto entra in funzione a partire dalla seconda serata; televoto indica il meccanismo di voto del pubblico tramite chiamata o app. Gli orari comunicati ufficialmente prevedono la pubblicazione della classifica provvisoria intorno alle 01:39 e la chiusura della prima puntata alle 01:44. Dal punto di vista organizzativo questa scelta mira a sedimentare un primo responso critico prima dell’apertura della votazione popolare. Il rischio compliance è reale: la produzione deve garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni di voto per evitare contestazioni. La serata proseguirà con le valutazioni delle giurie coinvolte e gli ulteriori momenti previsti dal programma ufficiale.
Ospiti, momenti fuori dall’Ariston e presenze speciali
La programmazione esterna accompagna le cinque serate con eventi e performance collaterali. Dopo le valutazioni delle giurie coinvolte, il palinsesto prevede esibizioni su più palchi e apparizioni di artisti di rilievo.
Il super ospite musicale sarà Tiziano Ferro, accolto per celebrare i 25 anni dall’uscita del singolo di debutto Xdono. L’artista eseguirà inoltre il nuovo singolo Sono un grande durante la serata inaugurale. Sui palchi esterni è confermata l’esibizione di Max Pezzali sulla nave ormeggiata, mentre dal Suzuki Stage in piazza Colombo è attesa la performance di Gaia.
Co-conduttori e figure in scena
Per tutte le cinque serate affiancherà Carlo Conti la co-conduttrice speciale Laura Pausini, il cui legame con il festival risale alla vittoria tra le Nuove proposte nel 1993 con La solitudine. Nella serata inaugurale è previsto anche l’intervento dell’attore Can Yaman come co-conduttore ospite.
Le presenze sul palco sono state programmate per garantire continuità artistica e richiamo mediatico, con momenti pensati per alternare musica, ospiti e conduttori lungo l’intero svolgimento della manifestazione.
Programmazione e modalità di fruizione
La prima serata sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con inizio alle ore 20:40. La puntata sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Rai Radio 2 seguirà l’evento con collegamenti e commento in diretta dall’Ariston. I contenuti salienti e gli interventi saranno resi disponibili on demand sulla piattaforma della Rai.
Riflessioni finali
La serata inaugurale di Sanremo 2026 unisce memoria e contemporaneità. L’omaggio a una figura storica come Pippo Baudo convive con la vetrina per 30 proposte musicali e con ospiti internazionali. Sono presenti momenti dedicati alla storia civile del Paese, tra cui la partecipazione di una cittadina che votò nel 1946. L’equilibrio tra emozione, spettacolo e competizione determina il tono della kermesse. Le quattro serate successive proseguiranno secondo lo stesso schema di alternanza tra musica, ospiti e conduzione.