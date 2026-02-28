Sanremo 2026, quarta serata: scaletta dei duetti, ospiti e dati di ascolto

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si è presentata come l’appuntamento più atteso per la formula dei duetti e delle cover, con sorprese in scaletta e ospiti che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. In questo articolo ricostruiamo la sequenza delle esibizioni, i momenti salienti della serata e i numeri di ascolto messi a confronto con l’edizione precedente senza altera la sostanza dei fatti.

L’evento è stato caratterizzato da una combinazione di musica, personaggi famosi e interventi dedicati al sociale; al tempo stesso i dati di audience evidenziano una diminuzione rispetto al 2026. Qui sotto trovate la scaletta completa, i passaggi televisivi più significativi e l’analisi degli ascolti, con riferimento ai numeri ufficiali riportati durante la kermesse.

Scaletta e ordine delle esibizioni: la lista completa dei duetti

La serata dei duetti ha visto salire sul palco i 30 big in gara affiancati da ospiti tra musicisti, attori e personaggi televisivi. L’ordine di uscita è stato pensato per alternare generi diversi e momenti di grande richiamo televisivo, con brani italiani e internazionali reinterpretati in chiave personale.

Elenco degli interventi in ordine di uscita

La scaletta, diffusa in formato Pdf dagli organizzatori, comprende tra gli altri: Elettra Lamborghini che apre con Las Ketchup, le performance di Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri e la chiusura affidata a Leo Gassmann con Aiello. L’elenco completo segna orari precisi per ciascuna esibizione, consentendo di seguire la progressione della serata e i momenti di maggiore impatto.

Ospiti, momenti speciali e novità dell’edizione

Tra gli ospiti spicca il ritorno della modella Bianca Balti, che sale sul palco portando anche un messaggio personale legato alla sua esperienza di salute; la sua partecipazione è prevista alle ore 21.24. Un’altra novità della serata è stata la presenza, annunciata come mister X, del comico Alessandro Siani, che figura nella scaletta come co-conduttore e sorpresa della serata.

Momenti dedicati al sociale e collegamenti esterni

La serata ha riservato uno spazio al sociale con l’intervento del professor Vincenzo Schettini, previsto per le ore 00.46, per parlare di dipendenze e disagio giovanile, incluse problematiche come alcol, droga e dipendenza digitale. Non sono mancati collegamenti esterni: da piazza Colombo si è collegato Francesco Gabbani, mentre altri momenti hanno previsto performance lontane dall’Ariston, come quella di Max Pezzali in collegamento dalla nave Costa.

Voto, meccanismi e premio della serata

Il metodo di valutazione della serata dei duetti ha subito una modifica rispetto alle prime due serate: il risultato finale è frutto di un mix tra Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. In particolare il peso delle componenti è così ripartito: Televoto 34%, Sala Stampa 33% e Giuria delle Radio 33%. Al termine della serata verrà proclamato il vincitore della sezione cover e assegnato il relativo premio.

Modalità di chiusura e tempi

Il televoto è stato chiuso poco dopo l’una di notte e la classifica finale delle cover è stata resa nota in serata, con il gran finale previsto intorno alle 01.30. Questo dispositivo organizzativo ha permesso di contemperare il giudizio del pubblico con quello degli esperti, garantendo una valutazione plurale delle reinterpretazioni proposte.

I numeri degli ascolti: confronto con il 2026

La quarta serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 10.789.000 spettatori con uno share del 65,6%. A confronto, la quarta serata del 2026 aveva raccolto 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share, segnando così una flessione evidente anno su anno. I dati evidenziano una riduzione della platea televisiva pur mantenendo percentuali di share ancora rilevanti per il prime time.

Primo e secondo segmento della serata

Nel dettaglio, la prima parte della serata (dalle 21.45 alle 23.37) è stata seguita in media da 14.039.000 spettatori con il 64,4% di share, mentre la seconda parte (dalle 23.42 all’1.41) ha totalizzato 7.519.000 spettatori con il 67,9% di share. Il confronto con il 2026 mostra numeri superiori per entrambe le frazioni nella passata edizione, con punte più alte soprattutto nella fascia iniziale.

La quarta serata ha confermato il formato dei duetti come momento centrale del Festival: mix di musica, ospiti e riflessioni sociali hanno caratterizzato la serata, mentre gli ascolti hanno segnato una tendenza al ribasso rispetto al 2026. Pur con un calo numerico, il peso relativo delle performance e il coinvolgimento mediatico rimangono significativi per il prosieguo della manifestazione.

Resta da vedere come evolveranno i dati nelle serate successive e quale impatto avranno le scelte artistiche e gli ospiti sul consenso del pubblico televisivo.