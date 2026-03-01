Sanremo 2026 registra un calo netto degli ascolti rispetto al 2026

Primi segnali dalla prima settimana

Il protagonista dell’analisi è il Festival di Sanremo 2026: perché guardare subito ai numeri? Per comprendere se la kermesse mantiene la sua forza d’attrazione e se le scelte di palinsesto funzionano ancora. Le due serate iniziali hanno già tracciato una direzione chiara: i dati ufficiali evidenziano una flessione rispetto all’anno scorso. Non è un’accusa definitiva, ma è un campanello d’allarme che vale la pena esplorare.

Cosa dicono i dati delle prime serate

La prima serata (martedì 24 febbraio) ha raccolto una media di circa 9.600.000 spettatori, con uno share intorno al 58%. È un calo rispetto all’edizione precedente, che aveva registrato valori più alti sia in termini assoluti sia percentuali. La seconda serata (mercoledì 25 febbraio) si è attestata su circa 8.814.000 spettatori, con uno share vicino al 59%. Anche qui il confronto con l’anno passato mostra una diminuzione significativa: non solo meno spettatori in valore assoluto, ma una perdita di slancio nelle prime due uscite.

Cosa nasconde il dato aggregato

Dietro questi numeri ci sono domande concrete: chi ha smesso di seguire lo show? Giovani, famiglie, telespettatori più anziani? La diminuzione è distribuita su tutta la serata o concentrata in momenti specifici? Le prime indicazioni parlano di una riduzione trasversale del pubblico, non di un semplice mancato picco in un singolo segmento. Questo suggerisce una frammentazione delle visioni: il pubblico tende sempre più a diluire l’esperienza su più piattaforme e su tempi diversi.

Andamento per fasce orarie

Nelle scorse edizioni la parte iniziale della serata aveva avvicinato i 15 milioni di spettatori fino alle 23:30; quest’anno la platea si è ridotta su più fasce. Non si tratta solo di picchi mancati, ma di una platea meno concentrata nella fascia serale tradizionale. Gli spettatori guardano, rivedono e commentano anche fuori dall’orario di diretta, e questo modifica il valore pratico del singolo dato di share.

Possibili cause del calo

Più fattori concorrono al risultato attuale. La controprogrammazione televisiva — eventi sportivi importanti, programmi forti in access prime-time — ha probabilmente sottratto quota allo spettacolo. Lo spostamento del Festival nella finestra dopo grandi appuntamenti internazionali può aver alterato le abitudini del pubblico e limitato la spinta promozionale. Infine, la crescita del consumo digitale e la dispersione su schermi diversi rendono più difficile concentrare milioni di utenti nello stesso istante.

Qualche osservazione commerciale

Dal punto di vista degli inserzionisti e dei broadcaster non conta solo il numero di persone raggiunte in quel momento, ma anche il tempo medio di permanenza davanti allo schermo. Quando le alternative d’intrattenimento sono molte e simultanee, la retention diventa la valuta più preziosa: patch di ascolto più brevi deprezzano il valore commerciale degli spazi pubblicitari, anche se la total audience complessiva resta alta.

Controprogrammazione e consumo cross‑platform

Programmi consolidati in access e grandi eventi live sottraggono audience in modo selettivo; contemporaneamente, le visualizzazioni su dispositivi digitali allungano l’arco temporale dell’audience. Le misure di total audience provano a inglobare queste dinamiche, ma rimangono cruciali indicatori come il timing delle visualizzazioni e la velocità con cui il pubblico fruisce i contenuti on demand.

Impatto del cast e della conduzione

La composizione del cast e le scelte della conduzione giocano un ruolo non secondario: nomi, ospiti e momenti narrativi possono attirare o allontanare fasce specifiche di pubblico. È prematuro giudicare definitivamente la coppia artistica e la line-up dopo due serate, ma gli effetti sulle fasce demografiche vanno monitorati con attenzione per valutare eventuali aggiustamenti.

Cosa aspettarsi nelle serate successive

Serve tempo per capire se i primi segnali confermeranno una tendenza o resteranno un episodio isolato. Le prossime tre serate saranno cruciali: consentiranno di verificare la capacità del Festival di recuperare pubblico, la reazione agli ospiti e alle scelte di scaletta, e l’effetto delle contromisure dei broadcaster. Per adesso, i dati indicano un cambiamento nelle abitudini di fruizione più che un collasso dell’interesse.

Sintesi pratica per gli operatori

– Monitorare la provenienza del calo: demografia e fasce orarie.

Valutare l’efficacia delle iniziative cross‑platform per migliorare retention e reach.

Considerare strategie di contenuto e promozione mirate a riconquistare segmenti specifici.

Tenere d’occhio la controprogrammazione e adattare la pianificazione commerciale.

Conclusione provvisoria

Sanremo resta un evento di enorme rilevanza, ma il contesto mediale muta rapidamente. Le prime due serate segnalano una discontinuità rispetto allo scorso anno che merita analisi dettagliate — non un giudizio sommario. Nei prossimi giorni i numeri e i comportamenti del pubblico forniranno elementi più solidi per capire se si tratta di una flessione passeggera o dell’inizio di una nuova normalità.