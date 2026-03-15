Sono ormai trascorse due settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo, la seconda edizione consecutiva condotta da Carlo Conti prima di passare il testimone, per il 2027, a Stefano De Martino. Ed in molti ne stanno valutando l’impatto in termini di classifiche radiofoniche e delle piattaforme di streaming. Per capire se vi sia una certa corrispondenza con la classifica del Festival. Ebbene, guardando alla top 5 radiofonica quello che balza all’occhio è certamente il fatto che Sal Da Vinci non si trovi in prima posizione. Il trionfatore della kermesse, dunque, non è ad oggi il più ascoltato in radio: scopriamo chi ha conquistato il podio in questa classifica.

Sanremo e classifica radiofonica: Sal Da Vinci non è al primo posto

Ebbene Sal Da Vinci non si trova al top della classifica degli ascolti in radio con la sua “Per sempre sì” ma per il cantante c’è comunque una buona notizia: infatti ha scalzato dalla terza posizione “I romantici” di Tommaso Paradiso, superato anche da Samurai Jay con “Ossessione”. La classifica Airplay di EarOne per le rotazioni radiofoniche vede in testa nientemeno che Ditonellapiaga con “Che Fastidio!”, mantenendo il primo posto proprio come nel caso della classifica radiofonica di Sanremo 2026. SEguita da Sayf che è cresciuto al punto da raggiungere, con il suo brano “Tu mi piaci tanto” la seconda posizione. Importante è ricordare che la classifica legata alle rotazioni radiofoniche prevede diversi volumi d’ascolto rispetto alla classifica trend di Sanremo 2026.

Cosa succede dopo la top 5? Solo altri due brani di Sanremo sono presenti ovvero Fulminacci, ottavo con “Stupida favola” e J-Ax decimo con “Italia Starter Pack”. Gli altri tre posti sono occupati da SOMBR con “Homewrecker”, Bruno Mars con la hit “I Just Might” e Georgia Meek con “Fabulous”. Guardando all’impatto di Sanremo 2026 in classifica risultano solo 20 brani nella top 50 rispetto ai 23 della precedente edizione del Festival. Anche se in entrambe i casi nella top 10 troviamo sempre 7 brani.