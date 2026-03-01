Sanremo 2026: titoli di studio dei protagonisti e i momenti chiave della seconda serata

Un quadro dei titoli di studio dei Big di Sanremo 2026 e un riassunto degli eventi più rilevanti della seconda serata, tra performance, ospiti e omaggi

Sanremo 2026 è iniziato sotto la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti, che ha trasformato il palco del Teatro Ariston in un vero e proprio diario collettivo: performance dal vivo alternate a ritratti personali che raccontano non solo canzoni, ma scelte di vita. Tra i 30 Big in gara emergono percorsi molto diversi — chi ha completato l’università e chi invece ha interrotto gli studi per seguire la musica — offrendo uno spaccato curioso sulle strade formative e sul modo in cui vengono percepite dal pubblico.

La seconda serata ha mescolato classifiche provvisorie, duetti e omaggi che hanno acceso la discussione sui social e in sala. Marco Santini, ex Deutsche Bank e ora analista nel settore fintech, osserva come eventi di questa portata spostino ascolti e visibilità: una buona esibizione può tradursi in streaming record e nuove opportunità professionali, mentre l’esposizione televisiva alimenta la conversazione attorno agli artisti.

La laurea come valore aggiunto

Molti concorrenti arrivano al festival con un bagaglio accademico che pesa nel loro modo di fare musica. Studiare letteratura, storia dell’arte o teatro offre strumenti interpretativi e riferimenti culturali che si ritrovano nei testi, nelle scelte estetiche e nel modo di raccontare un brano. Ecco alcuni nomi tra i Big che vantano un percorso universitario:

– Tommaso Paradiso (Filosofia): si ritrova spesso nelle scelte testuali e nei riferimenti culturali.

– Leo Gassmann (Arte e comunicazione, studi a Roma): formazione che si fonde con un background familiare nello spettacolo.

– Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci (DAMS, indirizzo teatrale).

– Maria Antonietta (Letizia Cesarini) (Storia dell’arte, con focus sul Medioevo).

– Colombre (Giovanni Imparato) (Laurea in Lettere; iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento).

Secondo Santini, la presenza di laureati contribuisce a una maggiore varietà culturale nel festival: formazione teorica e esperienza pratica si intrecciano, dando vita a testi più stratificati e a linguaggi scenici più articolati. Le informazioni riportate provengono dalle biografie ufficiali degli artisti; eventuali aggiornamenti saranno segnalati nelle note delle prossime serate.

Percorsi senza laurea: scelte e opportunità

Accanto ai titoli accademici ci sono gli esempi di chi ha lasciato l’università per cogliere opportunità professionali. Le motivazioni sono molteplici: occasioni di mercato, necessità economiche, incompatibilità con i ritmi accademici o una scelta consapevole di investire tutto nella musica. Qualche caso conosciuto:

– Ermal Meta: studi di Lingue all’Università di Bari, interrotti a un esame dalla laurea per la carriera musicale.

– Raf: inizi Architettura dopo il Liceo Artistico, senza completare il corso.

– Elettra Lamborghini, Michele Bravi (sì, superò il test di Medicina), Francesco Renga (frequentò Economia e corsi all’IED) e altri che hanno scelto la pratica alla teoria.

– Levante, Luchè ed Edoardo Iaschi (Eddie Brock) rappresentano esempi di carriere sviluppate fuori dai percorsi accademici tradizionali.

Oggi, esperienza sul campo, networking e presenza digitale possono bilanciare l’assenza di un titolo: le piattaforme permettono di raggiungere il pubblico direttamente, rimodellando le regole del successo musicale. Interrompere gli studi non è per forza una rinuncia a lungo termine, ma spesso una scommessa calcolata per sfruttare una finestra di opportunità.

Formazione e sostenibilità artistica

Per molti artisti, l’università è stata una palestra di strumenti critici: lo studio della letteratura, della storia dell’arte o del teatro fornisce cornici teoriche che emergono nei testi e nello spettacolo. Ma anche chi ha scelto la pratica dimostra che percorsi diversi possono portare a carriere solide. Dal mondo della finanza e dei dati arriva un paragone utile: la cultura accademica può funzionare come riserva intellettuale che riduce l’incertezza creativa e sostiene la carriera nel tempo, mentre profili variegati tendono a generare progetti più stratificati e resistenti alle mode.

Cosa aspettarsi nelle prossime serate

Il festival è ancora in corsa: nuove serate, ospiti e sorprese decideranno la classifica finale e continueranno ad alimentare il dibattito su cosa significhi oggi “fare” musica in Italia. Tra performance, storie personali e scelte formative, Sanremo si conferma un luogo dove talento, strategia e percorso umano si incontrano sul palco.