Russell Crowe è arrivato sul palco dell’Ariston, in compagnia della sua band ha cantato “Let the light shine” e poi ha annunciato il suo prossimo tour nel nostro Paese. Non è mancata, durante il suo intervento, una frecciatina al collega John Travolta.

Sanremo: Russell Crowe sul palco

Russell Crowe è tornato al teatro Ariston e, insieme alla sua band Indoor Garden Party, si è esibito sulle note di “Let the light shine“. Successivamente, l’attore e cantante si è fermato con Amadeus per commentare alcuni dei suoi ruoi: “Quando ero giovane era difficile uscire dai personaggi che interpretavo. Quando sono diventato grande ho imparato a ‘proteggermi’” ha detto l’attore che poi, su richiesta di Amadeus, ha pronunciato l’iconica frase: “Al mio segnale scatenate l’inferno“. Si è parlato poi anche della sua carriera, dei suoi primi ruoli fino al successo, e alle sue origini italiane: “Ho sempre sentito una connessione con l’Italia, e ora ho capito il perché“.

La frecciatina a John Travolta

Mentre Teresa Mannino nominava gli altri attori internazionali con cognomi italiani (Di Caprio, De Niro), Russell Crowe ha esclamato: “Travolta” mimando il gesto della papera e dicendo anche “What rhe f**k“.

