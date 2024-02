Torna sul palco di Sanremo, a sorpresa ma non per tutti, anche Gianni Morandi. Il cantante ha poi cantanto “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” su richiesta di Teresa Mannino, che lo ha accompagnato.

Sanremo: il ritorno di Gianni Morandi

Dopo averlo condotto insieme ad Amadeus lo scorso anno, Gianni Morandi è tornato sul palco dell’Ariston in veste di ospite. L’artista, insieme ad Amadeus, hanno chiamato Teresa Mannino che, raggiunti i due, ha detto: “Da piccola volevo fare la cantante, mia sorella mi diceva ‘sei stonata, quando canti tu piove’ e pioveva davvero”. Stasera devo fare lo sfregio a mia sorella, cantare a Sanremo“. Così la Mannino ha chiesto a Gianni Morandi di cantare ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones‘ e ha poi aggiunto: “In questo momento ne abbiamo davvero bisogno“. Durante l’esibizione di Gianni Morandi, tutto l’Ariston ha cantato con lui.

Il rapporto tra Amadeus e Morandi

Amadeus ha raccontato, sul palco dell’Ariston, com’è nata l’idea di invitare Gianni Morandi: “Mi sembra non sia neanche passato un anno. Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E così, qualche giorno fa a colazione ho pensato che mi mancava Gianni. L’ho chiamato subito e gli ho proposto di venire come ospite“.

