Sanremo estate: cosa è e come funziona

Carlo Conti mentre presentava l’edizione 2026 del Festival di Sanremo ha ammesso che ci sarà un ritorno importante nei prossimi mesi, un ponte di collegamento con il Festival anche nel futuro e questo evento è Sanremo Estate, scopriamo di cosa si tratta.

Carlo Conti e la conduzione di Sanremo Top

Carlo Conti è davvero instancabile, dopo la conduzione delle 5 serate del Festival di Sanremo 2026 non abbandonerà il ponte di comando difatti sarà a condurre un nuovo programma intitolato Sanremo Top.

Sanremo Top andrà infatti in onda il 7 ed il 14 marzo prossimi e sarà un ritrovo degli artisti che hanno partecipato a questa edizione del Festival. Un’ occcasione per riascoltare i brani, tra cui la canzone vincitrice, e parlare di musica.

Sanremo Estate, ufficiale il suo ritorno

Carlo Conti ha anche annunciato che vi sarà Sanremo Estate, programma che ritorna in televisione a distanza di 25 anni dall’ultima volta, come riportato dal sito DiLei.it in quel caso ci fu lui alla conduzione.

Il conduttore di questa edizione non è ancora stato annunciato, le puntate molto probabilemente verranno registrate a luglio e trasmesse poi in differita.

Le date più probabili saranno tra il 16 ed il 24 agosto. Il direttore dell’intrattenimento Prime Time, William De Liberatore ha ammesso che stanno ancora lavorando al progetto.