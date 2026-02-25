Il Festival di Sanremo ha visto salire sul palco Sal Da Vinci dopo il successo avuto per tutto il 2025 con il brano “Rossetto e Caffé” per il cantante partenopeo questa prima puntata ha avuto un valore più importante rispetto alle altre per un motivo speciale.

Sal Da Vinci e la canzone “Per sempre si”

Sal Da Vinci

ha portato sul palco dell’Ariston la canzone “Per sempre si” un brano dal ritmo incalzante e con un testo orecchiabile che sicuramente la farà diventare una delle hit delle radio.

La sua performance è stata all’apice della professionalità mostrando la sua crescita come artista che ha valorizzato lo stile neomelodico napoletano facendolo emergere dall’etichetta prettamente regionale che lo caratterizzava.

La dedica ad un collega scomparso troppo presto

Al termine della performance Sal Da Vinci si è preso del tempo per ricordare una persona per lui importantissima che qualche giorno fa è venuta a mancare improvvisamente.

Questa persona è Vincenzo D’Agostino che per Da Vinci è stato il paroliere, artefice di quasi tutti i successi dell’artista, tra cui ovviamente la hit “Rossetto e Caffe”.

Come riportato da Rainews.it il cantante ha voluto omaggiarlo, portandolo con sé per tutta la durata del Festival riconoscendone il ruolo cardine per la sua musica.