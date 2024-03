Il 6 marzo sarebbe dovuto andare in onda a Striscia la notizia un grandissimo scoop. Sembra infatti che un inviato del programma abbia scoperto che ben 700.000 voti non sono stati conteggiati nella serata finale di Sanremo. Il servizio però non è stato trasmesso. Cosa sta succedendo?

I voti non conteggiati

L’inviato del programma satirico Pinuccio avrebbe scoperto che più di 700.000 voti del pubblico non sarebbero stati presi in considerazione per il televoto finale. Dal momento che quella sera gli italiani hanno espresso 1 milione e mezzo di preferenza, i 700.000 voti non conteggiati ne costituirebbero quasi la metà.

Già durante la serata finale del festival, molti telespettatori lamentavano di aver avuto problemi con l’invio degli sms. Sul disguido era intervenuto lo stesso Amadeus che aveva rassicurato il pubblico che i voti sarebbero stati conteggiati anche senza l’invio della conferma di ricezione.

Il servizio saltato

Il sito di Striscia la notizia annunciava la messa in onda del servizio la sera del 6 marzo, cosa che però non è avvenuta. Ma mentre i dubbi crescono, dal programma rassicurano che si è trattato solo di un cambiamento nella scaletta e che lo scoop verrà trasmesso.