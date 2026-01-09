Sant'Egidio: Esplosione in Appartamento Causa Feriti e Evacuazioni di Massa

Un'esplosione a Sant'Egidio ha provocato gravi ferite a un anziano e ha costretto all'evacuazione di numerose famiglie.

Nella serata di ieri, un’esplosione ha scosso Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, lasciando un anziano gravemente ferito e una comunità in allerta. L’incidente ha avuto luogo in viale Marche, in un’area precedentemente identificata come rischiosa a causa di una fuga di gas avvenuta durante lavori di installazione della fibra ottica.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime indagini, la rottura di una tubazione durante gli scavi ha provocato una significativa fuoriuscita di gas, che si è infiltrato nella rete fognaria locale. Questo ha portato a una situazione di pericolo per le abitazioni circostanti, culminando in un’esplosione che ha ferito gravemente un uomo di 47 anni. L’anziano, che presentava ustioni su mani, volto e testa, è stato soccorso e intubato, prima di essere trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo per ricevere cure specialistiche.

Evacuazioni e misure di sicurezza

In risposta all’incidente, le autorità hanno adottato misure immediate per garantire la sicurezza della popolazione. Circa 70 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni. Alcuni residenti, privi di un luogo alternativo dove trascorrere la notte, sono stati accolti nella sala consiliare del comune. Il sindaco Annunzio Amatucci ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Italgas e dell’azienda acquedottistica Ruzzo Reti, hanno avviato una perlustrazione della zona per identificare potenziali atmosfere esplosive. Gli specialisti hanno lavorato per isolare la tubazione danneggiata e per interrompere il flusso di gas. Nel frattempo, la circolazione stradale è stata bloccata su un tratto della statale 259.

Cause dell’esplosione

Le indagini preliminari indicano che l’esplosione potrebbe essere stata causata dalla perforazione di una tubazione di media pressione, compromessa durante i lavori di trivellazione orizzontale controllata. Questa situazione ha provocato una fuga di gas, avvertita da numerosi residenti come un forte sibilo. Attualmente, gli esperti stanno valutando l’entità dei danni e la sicurezza delle strutture circostanti.

Reazioni della comunità e delle autorità

La comunità di Sant’Egidio si trova in uno stato di shock a seguito degli eventi recenti. Il sindaco ha evidenziato l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini, esprimendo solidarietà nei confronti del ferito e delle famiglie evacuate. Nel frattempo, le operazioni di messa in sicurezza procedono, mentre la popolazione è informata sulle misure da adottare per il proprio benessere.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti, in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute dell’anziano ferito e sulla ripresa delle normali attività nella zona.