Santina Renda scomparsa 33 anni fa, l'angoscia e la lotta dei suoi cari

Santina Renda è scomparsa 33 anni fa e l’angoscia e la lotta dei suoi cari è tutto quello che resta al momento: Fanpaga racconta che la bambina sparì a soli 6 anni nel maggio del 1990 da Palermo e l’Age Progression è la sola speranza di risolvere un cold case che ebbe inizio a Palermo. Lì, il pomeriggio del 23 marzo 1990, la bambina scomparve mentre stava giocando nel cortile davanti casa in compagnia della sorellina più piccola. Una vettura bianca di grossa cilindrata arrivò di corsa e la rapì.

Santina Renda scomparsa 33 anni fa

A bordo vennero identificati sommariamente un uomo e una donna, lo dice la sorella Francesca. Lei fu testimone del crimine ed oggi non si dà pace per ritrovare la sua sorellina. L’indagine venne archiviata ma i Renda non mollano e fanno bene. E Francesca ha spiegato a Fanpage: “Oggi sono 33 anni che di Santina non abbiamo più notizie può solo immaginare come viviamo dal giorno della scomparsa di mia sorella. Sono 33 anni di angosce e speranze. A me basterebbe sapere che è viva, anche se non ci vuole vedere o sentire, mi basterebbe sapere che Santina è viva e sta bene, che è felice”. E l’Age progression? Quello lo aveva diffuso a novembre l’avvocato di famiglia, Luigi Ferrandino, che da anni assiste i famigliari di Angela Celentano e che si occupa anche della famiglia Renda.

L’impegno dell’avvocato Ferrandino

In collaborazione con l’associazione Manisco World è stato infatti possibile ricostruire in maniera fedele ma anche realistica come sarebbe il volto di Santina oggi, a 39 anni. Ha spiegato il legale: “Stiamo conducendo delle indagini in maniera autonoma con la speranza che possano spingere la Procura a riaprire il caso di Santina Renda ci sono molti elementi sui quali stiamo lavorando, nuovi e vecchi, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.