Un anniversario significativo per la Sapienza

Il , l’Università La Sapienza ha celebrato un’importante ricorrenza: i 90 anni della città universitaria progettata da Marcello Piacentini, inaugurata nel 1935. Questo evento non è solo un traguardo architettonico, ma rappresenta anche un simbolo della crescita e dell’evoluzione dell’istruzione superiore in Italia. La città universitaria è diventata un punto di riferimento per migliaia di studenti, un luogo dove la conoscenza si intreccia con la cultura e la ricerca.

Un tributo a Ilaria Sula

In un contesto di celebrazione, l’Ateneo ha voluto anche commemorare la tragica scomparsa di Ilaria Sula, una studentessa vittima di femminicidio. Durante la cerimonia, sono stati inaugurati i nuovi “Spazi Studio Ilaria Sula” all’interno dell’Edificio ex Dopolavoro. La rettrice Antonella Polimeni ha sottolineato l’importanza di ricordare Ilaria e tutte le donne che hanno subito violenza, affermando: “Le celebrazioni di oggi hanno rappresentato per il nostro Ateneo un momento di riflessione in cui ritrovarsi e riconoscersi, nel segno dei valori condivisi dalla nostra comunità”.

Un messaggio di speranza e memoria

La targa posta all’ingresso della sala di studio e lettura principale recita: “A Ilaria Sula, studentessa Sapienza. Per non dimenticare tutte le donne vittime di femminicidio il cui futuro non potrà più essere scritto”. Questo gesto non è solo un omaggio a una giovane vita spezzata, ma anche un invito a riflettere sulla necessità di combattere la violenza di genere e di promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza. La Sapienza, attraverso queste iniziative, si impegna a mantenere viva la memoria di Ilaria e a sensibilizzare la comunità accademica e non solo su queste tematiche cruciali.