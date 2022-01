Sara Scrimieri trovata morta in casa a Valencia: aveva solo 33 anni

Sara Scrimieri: morta in casa a Valencia, aveva solo 33 anni. A lanciare l'allarme, le amiche che non la sentivano da oltre 24 ore.

Sara Scrimieri morta in casa a Valencia, Spagna. La giovane aveva solo 33 anni quando è stata ritrovata nel suo appartamento senza vita, a lanciare l’allarme le amiche preoccupate per lei.

Sara Scrimieri, morta in casa a Valencia

Sara Scrimieri era purtroppo già morta quando i soccorsi del 118 hanno fatto irruzione nel suo appartamento, giovedì 13 gennaio 2022.

Sono state le amiche della ragazza, preoccupate perché non avevano notizie da parte sua da oltre 24 ore, a chiamare l’ambulanza.

La giovane 33enne di Galatina è morta per un malore improvviso, le autorità spagnole escludono cause violente e omicidio, sembra che infatti sia deceduta per cause naturali.

Morta Sara Scrimieri: “Sei andata via troppo presto”

Sara Scrimieri è stata ritrovata senza vita sul suo letto, la sua famiglia è partita verso la Spagna per presenziare agli accertamenti del caso e riportarla in Italia per il funerale.

“Avevi un grande cuore e tanta voglia di realizzarti.

Stavi riuscendo a rendere tutti i tuoi sogni realtà. Sei andata via troppo presto“, ha scritto sui social una delle sue amiche. “Eri brava e brillante“, questi solo alcuni dei messaggi destinati alla ragazza di Galatina, in segno di lutto.

Sara Scrimieri è morta in casa: chi era

La giovane Sara Scrimieri aveva viaggiato tanto prima di andare a vivere a Valencia, nel 2018. Era partita dall’Italia con l’obiettivo di lavorare come account manager per Vodafone in Spagna ma prima aveva vissuto anche a Milano e in Francia.

Spesso tornava nel Salento per andare a trovare la sua tanto amata famiglia, colleghi e amici erano il suo punto fermo a Valencia.

Tutta la comunità di Galatina e i suoi cari si stringono attorno ai genitori di Sara Scrimieri in questo difficile momento di cordoglio.