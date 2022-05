Sardegna, bambino si sente male dopo aver fatto il bagnetto: muore a soli 6 anni

Un dramma ha sconvolto la Sardegna. Un bambino di soli 6 anni è morto nella sua abitazione di Sanluri: avrebbe accusato un malore.

Avrebbe avuto un malore dopo essersi fatto il bagno, poi il dramma: è morto così un bambino di soli 6 anni. La tragedia si è consumata nella notte di mercoledì 4 maggio poco prima delle ore 1 nella sua casa di Sanluri situata nel Sud Sardegna.

Sardegna, bambino di 6 anni si fa il bagno: muore dopo aver avuto un malore

Stando a quanto si apprende il piccino era disabile e aveva avuto patologie di tipo psicomotorio. La morte però lo ha colto all’improvviso: in quei tragici minuti si trovava in casa con la mamma quando avrebbe iniziato a sentirsi male. È stata proprio la donna, un’operaia originaria dello Sri Lanka, ad allertare i soccorsi che sono giunti sul posto in ambulanza.

Purtroppo per il bambino è stato troppo tardi e il malore fatale: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso. Non sarebbero chiare le cause: parrebbe che il piccolo abbia avuto una crisi epilettica e respiratoria del quale avrebbe già sofferto.

Attesi i risultati dell’autopsia

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sanluri. Questi ultimi, una volta effettuato le verifiche di rito hanno provveduto ad informare la Procura.

Per sapere ulteriori sviluppi sulla vicenda sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia disposta dalla magistratura.