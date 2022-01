Un bimbo di 2 anni ha perso la vita in ospedale dopo essere caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in Alto-Adige.

Tragedia in Alto-Adige, dove un bimbo di 2 anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo in cui si trovava insieme ai genitori e ai due fratelli. A seguito dei fatti, il piccolo era stato trasferito d’urgenza in elicottero in un ospedale di Innsbruck ma purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.