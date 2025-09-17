Una tragedia ha scosso la Sardegna: una bimba di appena 8 mesi è morta in auto mentre tornava a casa dopo le vacanze. L’episodio, avvenuto sotto gli occhi dei genitori, ha colpito profondamente la comunità locale.

Sardegna, bimba di 8 mesi muore in viaggio di ritorno dalle vacanze

Un viaggio di ritorno dalle vacanze si è trasformato in un dramma per una famiglia torinese.

Nel pomeriggio del 16 settembre, una bambina di otto mesi ha perso la vita mentre viaggiava in auto con i genitori lungo la strada statale 131, diretti a Porto Torres per imbarcarsi sul traghetto verso casa.

La piccola, affetta da una malattia genetica rara, aveva visto peggiorare le proprie condizioni durante la permanenza in Sardegna, spingendo la famiglia a rientrare anticipatamente per sottoporla a controlli medici specialistici.

Sardegna, bimba di 8 mesi muore in viaggio: intervento dei soccorsi e indagini in corso

All’altezza di Macomer, i genitori si sono accorti che la bambina non respirava più e hanno fermato immediatamente l’auto in una piazzola di sosta, lanciando l’allarme. Sul posto sono arrivati rapidamente gli operatori del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, insieme alla polizia locale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia e il corpo della piccola è stato trasferito in ospedale in attesa degli accertamenti, mentre la famiglia rimane sotto choc per l’improvvisa tragedia.