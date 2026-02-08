Un’escursione nella natura ha preso una piega drammatica quando alcuni alpinisti hanno rinvenuto il corpo di un uomo nei pressi di Sarnano, nel territorio marchigiano. La vittima, identificata come Sergiu Catalin Cosoiu, un imprenditore edile di 46 anni residente a San Severino, risultava scomparsa dal 23 gennaio.

Trovato il corpo di un 46enne scomparso: le circostanze del ritrovamento

La tragica scoperta è avvenuta mentre un gruppo di escursionisti si trovava nei pressi della Cascata dei Tre Santi, un luogo noto per le sue bellezze naturali. Durante la loro passeggiata, i tre giovani hanno avvertito la presenza di un corpo esanime e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

In risposta alla chiamata, i Vigili del Fuoco di Tolentino hanno mobilitato una squadra specializzata, supportata da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche. Il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo, ma ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Operazioni di recupero

Il recupero della salma si è rivelato un’operazione delicata, a causa della posizione inaccessibile del corpo. Inizialmente, i soccorritori hanno impiegato una barella portantina per trasportare il corpo fino a un punto sicuro. Da lì, è stata utilizzata un’ambulanza per il trasporto al cimitero di Piobbico, una frazione di Sarnano.

Chi era Sergiu Catalin Cosoiu

Cosoiu, padre di due figli, era ben noto nella sua comunità per la sua attività nel settore edile. Era scomparso dopo aver acquistato un panino presso un rifugio locale, e da quel momento le sue tracce si erano perse. La denuncia di scomparsa era stata presentata dai familiari il giorno successivo, dando inizio a una serie di ricerche condotte dalle forze dell’ordine.

Le indagini preliminari suggeriscono che la causa della morte possa essere riconducibile a un incidente, probabilmente dovuto a una scivolata mentre si trovava nella zona impervia della cascata. Le condizioni della neve e del clima rigido hanno contribuito a mantenere il corpo in buono stato, rendendo difficile stabilire il momento preciso del decesso.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Sergiu Catalin Cosoiu ha suscitato un’ondata di tristezza tra i residenti di San Severino, dove l’uomo era una figura attiva nella vita sociale. Il sindaco della città ha espresso profondo cordoglio, sottolineando l’importanza di Cosoiu nella comunità e il suo impegno nel partecipare ad eventi locali, come il palio storico.

Il corpo di Sergiu Catalin Cosoiu sarà riconsegnato ai familiari per le esequie, mentre le autorità continuano a indagare sulle circostanze esatte della sua morte. La comunità attende ora di conoscere la data del funerale, con la speranza di poter onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo conosceva.