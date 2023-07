Una violenta bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio di giovedì 6 luglio la città di Savona e gran parte della provincia. In pochi minuti una massiccia quantità di pioggia si è scagliata sulle strade e sugli edifici provocando allagamenti e disagi.

Nessun ferito

Tanti gli interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco in tutta la provincia per risolvere allagamenti e disagi di vario tipo. Al centro commerciale Il Gabbiano è crollato un controsoffitto all’interno di uno dei negozi (quasi tutti allagati): nessun ferito fortunatamente.

Oltre alla pioggia, una forte grandinata ha colpito la provincia di Savona tra Piana Crixia e Dego: anche qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la caduta di alcuni alberi e dei rami pericolanti.

Si è trattato di una pioggia molto intensa, durata tra i venti e i venticinque minuti.

I dati sulla pioggia

Sul Colle del Melogno in un’ora sono caduti 36,5mm. Pioggia molto intensa anche a Verzi Loano (31,4mm in un’ora) e a Castelvecchio di Rocca Barbena (29,6mm in un’ora). Intensità moderata a Savona: caduti in un’ora 19,8 mm di pioggia. Da segnalare il dato relativo a Ellera Foglietta, appena sopra ad Albisola, dove sono caduti 16,2mm di pioggia in soli cinque minuti, e 27,4mm in quindici.