Previsioni meteo, in arrivo l'anticiclone africano: ecco quanto durerà

Previsioni meteo, in arrivo l'anticiclone africano: ecco quanto durerà

Il meteo cambia marcia. Al netto di improvvise turbolenze, il mese di giugno si è dimostrato piuttosto stabile con temperature miti e senza eccessi. Vale lo stesso per il mese di luglio, almeno finora. La situazione si prepara a cambiare.

Termometri fino a 43 gradi

A indicare la data della variazione è il colonnello Mario Giuliacci, che propone al solito previsioni e tendenze a dieci giorni. «Le novità non sono positive» scrivono gli esperti del sito meteogiuliacci.it: sarebbe in arrivo sullo Stivale un promontorio africano estremamente caldo. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle di giovedì 6 e venerdì 7 luglio: il caldo colpirà gran parte dell’Italia, particolarmente Sicilia e Sardegna. Le temperature si aggireranno tra i quaranta e i quarantatré gradi nelle zone interne, nel resto del Paese i valori saranno compresi tra trenta e trentacinque gradi.

Quanto durerà?

Secondo gli esperti, una caratteristica di questa estate è che le fasi calde saranno spesso interrotte da (brevi) turbolenze: «L’onda calda in arrivo dovrebbe durare quattro o cinque giorni» spiegano i meteorologi, «poi si andrà incontro a una stabilizzazione delle temperature fino a una nuova interruzione, stavolta più violenta. Le tendenze meteo vedono il ridimensionamento del caldo a cominciare dal 14 luglio, a suon di temporali, anche forti».