Quel rogo non gli lascia scampo, poco prima la sua auto sbanda ed esce di strada a Scandiano, morto Andrea Spezzani. Il 50enne è stato carbonizzato dalle fiamme che si sono sprigionate dal veicolo dopo l’urto avvenuto a Fellegara di Scandiano, in via Molinazza. Da quanto si apprende la tragedia della strada si è consumata alle 5 di stamattina. La vittima era residente a Reggio Emilia e secondo i media stava andando a lavorare alla Pregel, azienda di semilavorati per gelaterie.

Esce di strada, morto Andrea Spezzani

Lì lui era operaio specializzato in manutenzione da 12 anni. Doveva fare poca strada da casa al lavoro ma ad un certo punto la vettura, una Fiat Tipo, ha sbandato ed è uscita di strada, andando a sbattere contro un albero. Purtroppo la violenza dell’impatto ha fatto prendere fuoco al veicolo ed Andrea è rimasto imprigionato nell’abitacolo e ha perso la vita avvolto dal fuoco. Sul posto sono giunte a razzo pattuglie dei carabinieri della territoriale ed i vigili del fuoco che stanno cercando di risalire alle cause del sinistro.

Le parole e la denuncia del sindaco

La pista è quella del malore alla guida o del colpo si sonno. Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano, ha dichiarato: “Si tratta di una tragedia che ci lascia senza parole e per la quale ovviamente ci stringiamo ai familiari della vittima”. E ancora: “A prescindere dalla dinamica dell’accaduto, che verrà accertata dalle forze dell’ordine, quando un uomo muore sulle strade la comunità deve interrogarsi, soprattutto se accade in una via che già in passato è stata teatro di incidenti anche gravi”.