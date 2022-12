Sbarca su OnlyFans per pagare le cure al figlio malato

Sbarca su OnlyFans per pagare le cure al figlio malato

Sbarca su OnlyFans per pagare le cure al figlio malato

Sbarca su OnlyFans per pagare le cure al figlio malato, lei faceva l'insegnante di Fisica presso la Bannerman High School di Glasgow

Sbarca su OnlyFans per pagare le cure al figlio malato, lei è una ex insegnante che nel Regno Unito ha preso una decisione molto radicale.

Secondo i media della Scozia, dove la vicenda si svolge, Kirsty Buchan ha fatto questa scelta dopo aver lavorato per anni in una scuola come insegnante di fisica.

Su OnlyFans per pagare le cure al figlio

La 33enne Kirsty Buchan ha quindi lasciato la sua cattedra. Lo ha dovuto fare dopo che gli stessi alunni, frequentatori o figli di frequentatori del popolare social per adulti, avevano scoperto il suo “segreto”.

Da quanto si apprende la donna lavorava come professoressa presso la Bannerman High School di Glasgow. Poco dopo però aveva deciso da poco di aprire segretamente un profilo OnlyFans: lo scopo “forzoso” era pagare alcune cure costose al figlio malato, di 11 anni.

“Non è stato difficile, era una zona di guerra”

E Kirsty Buchan dice che “non è stata nemmeno una decisione difficile lasciare la scuola”. Quella per lei era una “zona di guerra” dove “lo stress era incredibile”.

Ad ogni modo e dopo la scoperta dei suoi scatti hot la 33enne si è dimessa dalla Bannerman High School di Baillieston ancor prima che potesse tenersi un’udienza disciplinare. Ha detto di essersi “rivolta alla pornografia perché sosteneva di aver perso soldi mentre si prendeva cura di suo figlio”.