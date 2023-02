Sbatte sul pavimento la figlia di 2 anni e picchia la moglie: arrestato

Napoli, avrebbe sbattuto sul pavimento la figlia di 2 anni per poi picchiare la moglie: ora si trova in carcere.

I carabinieri di Ischia hanno arrestato un uomo di 41 anni il quale sarebbe stato autore per anni di soprusi e violenze nei confronti di sua moglie.

Gli ultimi soprusi sarebbero avvenuti prima dell’arresto. Il soggetto avrebbe infatti sbattuto sul pavimento la figlia di 2 anni per poi aggredire la moglie. Mamma e figlia ora sono al sicuro: l’uomo, presunto autore delle prepotenze, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale. L’episodio è accaduto nel comune di Forio d’Ischia, in provincia di Napoli. Il 41enne avrebbe perpetrato violenze su violenze in casa senza un reale motivo.

Una vita coniugale, oramai terminata, che sarebbe stata costellata di aggressioni e tormenti nei confronti della compagna.

Sbatte sul pavimento la figlia di 2 anni e picchia la moglie: anni di violenze

Come informa Cronache della Campania, l’uomo arrestato dai carabinieri avrebbe perpetrato violenze su violenze nei confronti della moglie per almeno 4 anni; quest’ultima non avrebbe mai denunciato.

Sarebbe stato ubriaco al momento della lite

Difficile capire il perché delle presunte violenze da parte del 41enne nei confronti di sua moglie.

I due, come già detto, sono genitori di una bambina, un lieto evento che avrebbe dovuto avvicinare l’uomo alla sua compagna. L’arrestato sarebbe stato ubrianco durante l’ultima discussione con la donna.