Svolta nelle indagini sul giovane colpito dalla bici: arrestati in cinque tre sono minori

La vittima è in terapia intensiva e loro sono indagati per tentato omicidio: giovane colpito dalla bici, arrestati in cinque e tre sono minori

Torino, svolta nelle indagini sul giovane colpito dalla bici: arrestati cinque giovani, tre sono minori.

Da quanto si apprende i carabinieri sono giunti a loro indagando sul ferimento dello studente avvenuto ai Murazzi del Po davanti al un locale che dava sulla riva del fiume nel capoluogo piemontese.

Giovane colpito dalla bici: arrestati in cinque

C’è una nota ufficiale dell’Arma che spiega come i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito un “decreto di fermo emesso dalla procura e dalla procura per i minori del capoluogo piemontese, nei confronti di cinque giovani, due 18enni e tre minori tra i 15 e i 17 anni”.

Di essi 4 hanno “precedenti di polizia” e sono ritenuti gravemente indiziati “di concorso in tentato omicidio. Le indagini, avviate subito dopo il ferimento del giovane, che è ancora ricoverato in terapia intensiva in ospedale a Torino per le lesioni riportate dall’urto con la bici elettrica, sono state condotte da una task force composta da carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia San Carlo”.

Le indagini dei militari e il materiale

I militari stavano operando da tempo, “da più di un anno, monitorano i giovani orbitanti nel centro cittadino per contrastare il fenomeno delle baby gang”. Perciò i carabinieri hanno “analizzato minuziosamente le numerose testimonianze raccolte sul posto e nei giorni successivi e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, oltre 120 telecamere e decine di ore di registrazioni”. Con quel materiale le procure hanno chiesto i mandati ed i Gip li hanno avallati.