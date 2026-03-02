Scaletta prima serata Sanremo 2026: ospiti, conduttori e i protagonisti fuori e dentro il palco

Alla vigilia della prima serata, il festival di Sanremo 2026 è stato aggiornato con annunci che ridisegnano l’atmosfera al Teatro Ariston. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha presentato in conferenza stampa la scaletta degli artisti della puntata inaugurale. Le informazioni chiariscono chi si esibirà, l’ordine delle performance e gli spazi esterni coinvolti.

Oltre alle scelte sulla sequenza dei brani, la conferenza ha confermato i co-conduttori, gli ospiti speciali e le iniziative legate alle Nuove Proposte. Sono stati forniti dettagli sulle performance fuori dall’Ariston e sui format esterni che accompagneranno la diretta, offrendo un quadro operativo di ciò che il pubblico vedrà nella prima puntata.

Ordine degli artisti e formula della gara

La serata vedrà l’esibizione dei 30 Big in gara, disposti secondo l’ordine ufficializzato in conferenza stampa. L’ordine serve a regolare l’alternanza sul palco e a garantire la continuità dello spettacolo. Tra le prime posizioni figura il duo Maria Antonietta & Colombre, seguito dagli altri concorrenti che si alterneranno sul palcoscenico.

Dopo l’intervento del vincitore dell’edizione precedente, Olly, che proporrà il suo brano Balorda nostalgia, prenderà avvio la gara vera e propria. La votazione coinvolgerà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, chiamata a esprimere preferenze e a stilare una Top 5 provvisoria della serata, cioè una graduatoria indicativa che fotografa i momenti più apprezzati dalla critica professionale.

Come funziona la prima serata

La puntata alterna esibizioni, interventi di ospiti e momenti legati al festival diffuso nella città. Ogni artista dispone di uno slot stabilito nella scaletta, coordinata dallo staff per garantire ordine e tempi tecnici.

La giuria tecnica interviene con valutazioni che concorrono al computo complessivo delle serate successive. Le votazioni della giuria consentono di stilare una graduatoria provvisoria, utile per orientare la programmazione e confrontare l’esito con il pubblico e il televoto nelle serate successive.

Ospiti, co-conduttori e palchi esterni

La prima serata prevede ospiti di rilievo e co-conduttori che integrano la scaletta principale. Tra gli interventi di punta figura Tiziano Ferro, indicato come super ospite. Accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini è previsto il contributo di Can Yaman, chiamato a un incontro con l’attore Kabir Bedi, interprete storico di Sandokan. Questo passaggio mira a offrire un momento con forte richiamo televisivo e a raccordare la programmazione con la graduatoria provvisoria.

Per estendere l’evento alla città sono stati allestiti due palchi esterni: quello in Piazza Colombo e il palco sulla nave. Su questi spazi si esibiranno artisti come Gaia e Max Pezzali, inseriti in calendario per tutte le serate. La scelta dei palchi esterni è pensata per coinvolgere il pubblico oltre l’Ariston e favorire la diffusione degli eventi sul territorio.

Momenti speciali e ospiti esterni

La programmazione esterna completa la rassegna principale e prosegue l’obiettivo di coinvolgere il territorio oltre l’Ariston. Le performance fuori sede amplificano l’offerta artistica prevista durante la settimana e favoriscono la partecipazione di pubblici diversificati.

Il palco sulla nave è concepito come elemento scenografico e narrativo. Esso conferirà un tono distintivo alle esibizioni di Max Pezzali e ad altri interventi musicali. Le performance esterne mirano a creare un festival diffuso e a potenziare la visibilità degli eventi sul territorio.

Dichiarazioni dalla conferenza stampa e nuove proposte

La conferenza stampa ha proseguito la programmazione esterna illustrata in precedenza, confermando l’intento di rendere il festival più diffuso sul territorio. Durante l’incontro sono emerse osservazioni personali da parte di alcuni partecipanti, presentate con tono informale ma senza incidere sulle decisioni tecniche. Alcune dichiarazioni riguardavano la situazione sentimentale di un concorrente; tali informazioni sono state trattate come elementi di colore, utili a bilanciare le comunicazioni tecniche.

Sullo scenario delle Nuove Proposte, Carlo Conti ha indicato i accoppiamenti per le semifinali. Nicolò Filippucci affronterà il trio composto da Blind, El Ma e Soniko, mentre Mazzariello si confronterà con Angelica Bove. Questi scontri rappresentano i passaggi decisivi per l’accesso alle fasi successive del festival e definiranno la composizione della finale.

Impatto e aspettative

Le scelte annunciate durante la conferenza cercano di equilibrare tradizione e novità. La presenza di star consolidate insieme a volti emergenti e la previsione di palchi esterni mirano ad ampliare la platea dello spettacolo. Gli interventi internazionali dovrebbero rafforzare il profilo internazionale dell’evento.

Dal punto di vista della produzione, il cast e la scaletta sono studiati per attirare un pubblico eterogeneo e stimolare dibattiti sul palco e sui canali digitali. Le esibizioni esterne sono concepite come strumenti di partecipazione diffusa, con l’obiettivo di coinvolgere aree urbane e nuove audience.

La prima serata di Sanremo 2026 sarà un banco di prova per la macchina organizzativa e per l’efficacia delle scelte editoriali. L’esito della serata influenzerà la gestione delle fasi successive del festival e la percezione pubblica dell’edizione.