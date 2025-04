La Polizia locale scopre ristrutturazioni non autorizzate in appartamenti pubblici a Napoli.

Un intervento necessario per la tutela del patrimonio pubblico

Negli ultimi giorni, il quartiere di Scampia, noto per le sue problematiche sociali e abitative, è tornato al centro dell’attenzione a causa di un’operazione condotta dalla Polizia locale. L’unità operativa Tutela Patrimonio ha avviato un’indagine su segnalazioni riguardanti occupazioni abusive di immobili di proprietà pubblica. Questo intervento si è reso necessario per garantire la legalità e la sicurezza degli alloggi destinati a famiglie in difficoltà.

Sequestri di appartamenti occupati senza titolo

In via Ghisleri, nei pressi dell’Oasi del Buon Pastore, gli agenti hanno sequestrato un appartamento di edilizia residenziale pubblica, risultato occupato senza alcun titolo. L’immobile, di proprietà del Comune di Napoli, era stato oggetto di ristrutturazioni non autorizzate, con interventi strutturali che non rispettavano la destinazione d’uso di alloggio popolare. Questo tipo di attività non solo viola le normative edilizie, ma compromette anche la disponibilità di alloggi per chi ne ha realmente bisogno.

Interventi non autorizzati e denunce

Successivamente, gli agenti hanno effettuato un secondo intervento in via Attilio Micheluzzi, dove un altro appartamento di proprietà dell’Acer era anch’esso occupato abusivamente. Anche in questo caso, erano in corso lavori di manutenzione non autorizzati, evidenziando un chiaro intento di rendere l’immobile pronto all’uso per nuovi occupanti. Gli occupanti di entrambi gli appartamenti sono stati denunciati per occupazione abusiva e per violazioni al Testo unico dell’edilizia, che richiede titoli abilitativi per qualsiasi intervento edilizio, specialmente su immobili vincolati.

Restituzione degli alloggi e futuro delle famiglie

Una volta concluso l’iter giudiziario, gli appartamenti sequestrati potranno essere restituiti alla disponibilità del Comune di Napoli. Questo rappresenta un passo importante per garantire che gli alloggi pubblici siano destinati a nuclei familiari regolarmente inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione. La lotta contro l’occupazione abusiva è fondamentale per preservare il patrimonio pubblico e garantire che le risorse siano utilizzate per chi ne ha realmente bisogno.