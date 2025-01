Un evento controverso nella Casa più spiata d’Italia

La serata di sabato 18 gennaio ha riservato momenti di grande tensione all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo un acceso scontro tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, un altro episodio ha catturato l’attenzione del pubblico: il comportamento di Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso. Questo gesto ha sollevato un’ondata di indignazione sui social, con molti utenti che chiedono provvedimenti immediati da parte della produzione.

Il gesto che ha scatenato polemiche

Durante una festa a tema Antica Roma, Bernardo ha mostrato un atteggiamento che molti hanno considerato inappropriato. Un video, diventato virale su X (ex Twitter), mostra Cherubini ballare alle spalle di Amanda, per poi avvicinarsi in modo invadente. Questo comportamento ha messo a disagio la Lecciso, che ha deciso di allontanarsi dalla festa per rifugiarsi in giardino. La situazione ha suscitato non solo l’imbarazzo della diretta interessata, ma anche la reazione di altri concorrenti e del pubblico a casa.

Le reazioni dei concorrenti e del pubblico

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha commentato l’accaduto, esprimendo la sua disapprovazione per il gesto di Bernardo. “Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa”, ha dichiarato. Anche le telecamere del programma hanno immortalato il momento in cui Amanda, visibilmente turbata, si allontanava. Gli spettatori, indignati, hanno chiesto a gran voce che la produzione prenda provvedimenti contro Cherubini, sottolineando la gravità del suo comportamento, che molti hanno interpretato come un rifiuto di accettare il no della donna.

Un precedente preoccupante

Questo non è il primo episodio controverso che coinvolge Bernardo e Amanda. In passato, Cherubini ha già messo in difficoltà la Lecciso, nonostante lei avesse chiarito più volte di non essere interessata a lui. La mancanza di rispetto nei confronti dei confini altrui ha sollevato interrogativi sulla necessità di regole più severe all’interno della Casa. Gli utenti dei social hanno lanciato un appello affinché il Grande Fratello intervenga per fermare comportamenti inappropriati e lesivi, sottolineando l’importanza di un ambiente sicuro per tutti i concorrenti.