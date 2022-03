Scandalo al liceo Montale di Roma: “La preside sta con un alunno”

Al liceo Montale di Roma sono arrivati gli ispettori. Una voce è finita anche sul muro della scuola, e parla di una relazione tra preside e un alunno.

Dalle voci di corridoio e tra i banchi di scuola agli ispettori: così si è diffusa la voce secondo cui la preside del liceo romano Montale avrebbe una relazione con un alunno.

“La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente” è una scritta apparsa all’esterno della sede centrale del liceo Eugenio Montale di via di Bravetta a Roma. Un istituto superiore di indirizzo pedagogico, classico e linguistico di periferia. In questo liceo stanno arrivando gli ispettori dell’Ufficio Scolastico Regionale per verificare la condotta della dirigente scolastica. La preside avrebbe avuto una relazione con un alunno appena maggiorenne. Della vicenda se ne parlava tra i banchi di scuola e nei corridoi, ma poi è diventata di dominio pubblico, complice anche il muro della scuola, dove sono apparse varie scritte.

Proprio a causa delle frasi scritte sui muri i docenti hanno iniziato ad indagare per capire cosa stava accadendo. La dirigente scolastica rischia di essere allontanata e licenziata.

Il 18enne ha interrotto la relazione

La diretta interessata avrebbe negato ogni accusa, difendendosi e rifiutando di rispondere ad ulteriori domande. La relazione sarebbe stata interrotta dal 18enne. Era iniziata con email, messaggi in chat e infine degli appuntamenti. Il ragazzo si sarebbe dovuto imporre per riuscire ad uscire da quella situazione, chiedendo aiuto ad altri studenti, per questo la storia è diventata di dominio pubblico.