Roma, il preside taglia i capelli ad un alunno: finisce a processo

La preside taglia i capelli ad un alunno del suo collegio. Il ragazzo aveva avuto già degli avvertimenti. Coinvolto anche un professore.

Una brutta vicenda è accaduta a Roma nel dicembre del 2020. L’ex preside di un noto collegio romano ha tagliato inaspettatemente una ciocca di capelli ad un alunno. Uno dei docenti del ragazzo è complice.

Era la mattina del 18 dicembre 2020, per la precisione le 8:15. I ragazzi del collegio San Giuseppe De Merone, situato al centro della capitale italiana, erano da poco entrati in classe. Uno degli alunni, però, viene subito chiamato in presidenza. Ignaro di quanto sarebbe accaduto, il giovane decide ovviamente di recarsi dalla preside. Più volte, a detta dell’ormai ex preside e di alcuni docenti, la vittima del taglio di capelli era stata avvertita.

Il problema? Un ciuffo che non era consono agli standard di quel collegio. Visto che il ragazzo non ha voluto provvedere ad eliminire la ciocca incriminata, ci ha pensato la preside. In quell’aula era presente anche un professore, che ha detto di non sapere nulla ed essersi limitato solo a scattare la foto.

Si attende il processo

Il professore che è sempre stato sulla difensiva, però, non ha solo scattato la foto che immortalava il brutto gesto della preside, ma l’ha anche mostrata ad alcuni studenti tra cui i compagni di classe del giovane.

Questo potrebbe definirsi quasi un atto di bullismo da parte della preside e del professore, ma l’accusa per i due è più grave. In data 22 aprile 2022, i due responsabili del taglio di capelli dovranno presentarsi in aula per l’inizio del processo. I capi d’accusa sono: violenza privata e abuso di mezzi di correzione o disciplina.