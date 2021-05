Scarpe alluce valgo: i modelli e i migliori tutori

Le scarpe alluce valgo aiutano a correggere questa deformità del piede, attenuando il dolore e migliorando la postura grazie anche a un ottimo tutore.

Indossare la giusta calzatura è importante onde evitare di avere vesciche o calli. Chi ha il problema dell’alluce valgo necessita di calzature che siano adeguate e specifiche. Le scarpe alluce valgo sono l’ideale e si trovano in vari modelli. Ecco quali sono le migliori.

Scarpe alluce valgo

Sono delle calzature adatte per chi soffre del problema dell’alluce valgo in quanto aiutano a correggerlo e ad attenuare il dolore che una patologia del genere comporta. L’alluce valgo è una patologia per cui il dito, l’alluce appunto, si deforma venendo a comparire la cosiddetta cipolla che sfrega con la scarpa. L’alluce valgo è un disturbo molto fastidioso in quanto risulta difficile anche camminare e proprio per questa ragione, non bisogna trascurarlo.

Bisogna tenerlo sotto controllo dal momento che la deformità dell’alluce valgo, se non trattata nel modo corretto, tende a peggiorare con il tempo. Oltre al dolore per l’alluce valgo, ci sono anche altri sintomi e condizioni quali arrossamento, pelle callosa, gonfiore, compreso anche problemi nel camminare e danni alla postura in quanto rischia di compromettere la deambulazione dal momento che l’alluce valgo svolge un ruolo fondamentale in tal senso.

Per questa ragione, le scarpe alluce valgo sono fondamentali e bisogna sceglierle in modo adeguato per questo disturbo di cui soffrono sia gli uomini che le donne, a causa di scarpe non adeguate. Bisogna scegliere delle calzature che diano sostegno all’arco plantare assecondando la forma naturale del piede.

Nelle scarpe alluce valgo, la tomaia deve essere molto morbida e la suola flessibile fin sotto la punta del piede, come le scarpe da ginnastica sportive. Le scarpe troppo strette o non comode rischiano di peggiorare la situazione. Quindi, grande attenzione va riservata al tipo di calzatura che si indossa.

Scarpe alluce valgo: modelli

Per chi soffre di alluce valgo, sono diverse le soluzioni e i metodi da adottare. Oltre a Footfix considerato il miglior tutore in circolazione, le scarpe alluce valgo sono l’ideale per attenuare e attutire questo problema. In commercio si trovano diversi modelli di calzature per il benessere del piede che prestano attenzione alla moda e all’estetica senza rinunciare alla femminilità.

Oltre alle scarpe ortopediche, ci sono anche altre calzature molto comode che tengono sotto controllo il benessere e la salute dei piedi, a cominciare proprio dal problema dell’alluce valgo. A seconda della gravità, è possibile scegliere il tipo di scarpa adatto da poter acquistare.

Si consiglia di scegliere scarpe alluce valgo che siano comode e dalla pianta larga che permettono di risolvere facilmente il problema dal momento che la deformazione è meno visibile dall’esterno. I sandali bassi da donna sono perfetti da indossare per chi ha il problema dell’alluce valgo.

Per chi sta pensando di comprare delle décolleté, meglio optare per dei modelli con decorazione che deve essere posizionata nel punto giusto proprio per nascondere la deformità dovuta all’alluce valgo. Per chi ama le scarpe dal tacco alto, sono maggiormente indicate delle calzature, quali le espadrillas oppure i sandali a fascia larga. Bisogna anche prestare attenzione alla suola e al sottopiede che devono essere in materiali ergonomici. Le scarpe antishock sono indicate dal momento che facilitano il movimento e le lunghe passeggiate.

Scarpe alluce valgo: miglior tutore

Oltre alle scarpe alluce valgo che aiutano a supportare questa deformità del piede, si consiglia anche un buon tutore. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Footfix. Si tratta del miglior tutore in circolazione realizzato in silicone medico che risolve e attenua il dolore esercitando una pressione delicata sulle dita del piede evitando che possa sfregare sulla scarpa in modo da ridurre il dolore.

Grazie alla sua comodità e ai benefici, Footfix è riconosciuto come il tutore ufficiale per i casi non gravi di alluce valgo. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Footfix è un tutore che protegge completamente il piede evitando lo sfregamento. Inoltre, è possibile indossarlo con qualsiasi tipo di scarpe alluce valgo. Preme sulle ossa delle dita per farle rientrare nella loro posizione originale. Un divaricatore che è possibile indossare sia nelle ore diurne che notturne, a seconda della gravità del problema e anche del tipo di dolore che si prova.

Un tutore realizzato in materiali anallergici e che si applica direttamente sulla pelle. Realizzato in silicone sanitario, non irrita la pelle e non ha controindicazioni o effetti collaterali. Dal momento che è realizzato in silicone, si può lavare in acqua corrente senza che emetta cattivi odori e usarlo nuovamente. Un aiuto efficace che aiuta ad attenuare il dolore, stare meglio e non avere difficoltà a camminare.

Soltanto se si usa Footfix in maniera regolare e continuativa, è possibile ottenere dei benefici e risultati importanti. Considerato l’alternativa alla chirurgia e all’intervento. Si consiglia di usarlo nei casi lievi e meno gravi. Corregge la posizione dell’alluce e i problemi legati alla postura. Raccomandato dai migliori esperti del settore per i suoi benefici.

Dal momento che Footfix risulta essere originale ed esclusivo, quindi non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce, il solo metodo per poterlo comprare è collegarsi al sito ufficiale del prodotto e riempire il modulo con i propri dati per poi inviarlo. Il tutore è in vendita al costo di 35€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con Paypal, carta di credito oppure in contrassegno, ovvero in contanti direttamente al corriere al momento della consegna.

