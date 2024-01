Scendono dall'auto in panne, furgone non frena in tempo: muore 28enne

Scendono dall'auto in panne, furgone non frena in tempo: muore 28enne

L’incidente stradale è avvenuto sulla superstrada E45 nei pressi del comune di Città di Castello. La 28enne purtroppo è stata sbalzata sull’asfalto a diversi metri ed è morta. Ferito anche il conducente del furgone.

L’impatto mortale

Una ragazza di 28 anni è morta e due uomini sono rimasti feriti in un incidente. La tragedia si è consumata giovedì 4 gennaio sulla strada statale 3 bis Tiberina. L’incidente mortale è avvenuto tra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord. Subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento locale, i sanitari del 118 e agli agenti della polizia stradale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale i due feriti coinvolti nello schianto.

Le prime e ipotesi

Sulla base alle prime informazioni, le persone a bordo dell’auto erano scese perché la vettura era in panne e sembra abbiano tentato di spostarla verso una piazzola di sosta quando è sopraggiunto il furgone. Il conducente del mezzo non è riuscito a frenare in tempo travolgendo l’auto e le persone.