Scherma: CdM fioretto femminile, 4 azzurre in semifinale, podio tutto tricolore

Tbilisi, 20 apr. (Adnkronos) – Il fioretto azzurro continuo ad aggiornare la sua storia: nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Tbilisi ci sono quattro fiorettiste in semifinale nella gara individuale, per un podio che sarà tutto tricolore. Ora in Georgia saranno soltanto derby: Martina Favaretto affronterà Arianna Errigo, mentre dall’altra parte del tabellone Alice Volpi se la vedrà contro Anna Cristino. La finale è in programma alle ore 16 italiane. Per il Ct Stefano Cerioni un altro strepitoso en-plein sul podio, come accadde lo scorso gennaio agli uomini nella tappa di Parigi e un anno fa alle donne nell’Europeo di Plovdiv.