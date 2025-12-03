Negli ultimi mesi Mediaset sta recuperando alcuni dei suoi format più iconici, puntando sul valore affettivo che questi programmi storici continuano ad avere per il pubblico. In questo clima di revival televisivo si inserisce il ritorno di Scherzi a Parte, un progetto su cui l’azienda sembra voler investire con decisione per ridare nuova vita a uno dei suoi titoli più rappresentativi.

Mediaset rispolvera i grandi classici: il ritorno di Scherzi a Parte

Dopo aver riportato in palinsesto La Ruota della Fortuna e avviato le trattative per il rientro di Ok, il Prezzo è Giusto, l’azienda è pronta a rimettere in moto un altro titolo storico. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, è già in corso la preparazione di una nuova edizione di Scherzi a Parte, il cui debutto sarebbe previsto per il 2026.

Le prime imboscate ai personaggi famosi – non ancora le puntate – sarebbero in registrazione da un paio di mesi nel massimo riserbo, confermando la volontà di rilanciare il format ideato da Fatma Ruffini. A guidare questa fase di rinnovamento sarà Max Giusti, fresco arrivo a Cologno Monzese e destinato a diventare un volto di punta dell’azienda. Il conduttore sarà impegnato anche in The Wall e Caduta Libera accanto a Isobel Kinnear.

Scherzi a Parte, colpo di scena ufficiale: ecco chi sono le prime due vittime

Le trappole della nuova stagione hanno già colpito i primi volti noti: come rivelato da Giuseppe Candela su Chi, Marina La Rosa e Gilles Rocca sono stati i primi a sentirsi pronunciare l’iconica frase “Sei su Scherzi a Parte!”. La sfida principale sarà catturare quello stile che ha reso il programma un cult: scherzi imprevedibili, situazioni al limite e reazioni autentiche, caratteristiche che nelle prime edizioni erano il vero marchio di fabbrica.