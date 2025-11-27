Antonio Ricci e Mediaset avrebbero, dopo le difficoltà degli ultimi mesi, trovato un accordo per far tornare in onda lo storico programma televisivo Striscia La Notizia. L’annuncio ufficiale è stato dato, mediante un comunicato stampa, da Pier Silvio Berlusconi il quale ha confermato la decisione spiegando anche quando effettivamente il programma tv e chi saranno i conduttori.

Dalle anticipazioni ci si aspettano grandi novità e conferme sia per quanto riguarda la struttura del tg satirico che per i volti che andranno a far parte della nuova edizione.

Torna Striscia La Notizia, l’annuncio clamoroso di Mediaset e i conduttori

Il programma televisivo di Canale 5 ideato da Antonio Ricci avrebbe dovuto fare il suo ritorno a novembre ma così non è stato ed in tanti, tra i fedeli telespettatori, temevano che l’accordo con Mediaset non fosse stato raggiunto. A dirimere ogni dubbio ci ha pensato nientemeno che Pier Silvio Berlusconi con un comunicato nel quale non solo conferma il ritorno di Striscia ma sottolinea anche che “tornerà in onda in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto”.

É infatti questo il primo grande cambiamento dell’amato programma televisivo che verrà trasmesso a partire da gennaio in prima serata, con l’obiettivo di trasformarlo conferendoli un’impronta simile a Le Iene ma rivisitandolo per Canale 5; proponendo cioè una serie di inchieste e servizi di attualità adatti alla fascia del prime time. Ma chi saranno i conduttori? La conferma è arrivata nel comunicato stampa: “Il programma, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte dai mitici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti”.

“L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci. La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana“.

Torna Striscia La Notizia, le anticipazioni sugli inviati

Per quanto riguarda gli inviati non vi sono al momento conferme ufficiali ma come riportato da MowMag tra i grandi assenti potrebbe esserci Vittorio Brumotti. Si tratta al momento solo di indiscrezioni. Dovrebbero invece tornare tutti gli altri volti storici come Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Luca Abete, Max Laudadio, Rajae Bezzaz e Stefania Petyx.