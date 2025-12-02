Un tragico incidente domestico a Vedelago ha ucciso Luca Trinca, 55 anni, rimasto schiacciato dalla basculante del proprio garage. Un evento improvviso che mette in luce i rischi nascosti nelle case e scuote profondamente una piccola comunità già unita e solidale.

Luca schiacciato e ucciso dalla basculante del garage: il cordoglio della comunità

La scomparsa di Luca ha sconvolto l’intera comunità di Barcon di Vedelago, dove la famiglia Trinca è nota e stimata da generazioni. Luca, geometra e impegnato nell’attività di idraulica di famiglia, viveva con la madre e la sorella Deborah. “Era una brava persona”, ricordano i vicini, sottolineando l’impegno sociale e la vicinanza della famiglia al paese.

Anche il sindaco Giuseppe Romano, commosso, ha commentato: “È una tragedia che ha scosso tutta la comunità – lo conoscevo e l’ho visto crescere. È una situazione molto difficile.” La morte di Trinca lascia un vuoto profondo tra chi lo conosceva, segnando una piccola comunità unita nel dolore e nello stupore per un evento tanto improvviso quanto drammatico.

L’allarme lanciato dai vicini di casa: Luca schiacciato e ucciso dalla basculante del garage

Vedelago piange la scomparsa di Luca Trinca, 55 anni, vittima di un tragico incidente domestico nella mattinata di martedì 2 dicembre. L’uomo è stato trovato senza vita sotto la basculante del garage della sua abitazione in via Pola, rimasto bloccato in attesa dell’intervento di un tecnico previsto per il giorno successivo.

Secondo quanto accertato, Luca avrebbe tentato di aprire il portone malfunzionante, finendo schiacciato dal pesante meccanismo. La dinamica dell’incidente sarebbe stata interamente registrata dall’impianto di videosorveglianza della casa, e le autorità avrebbero escluso la responsabilità di terzi.

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati, valutando la possibilità di un esame esterno sulla salma per chiarire ogni dettaglio del decesso.