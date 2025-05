Sono ore di dolore a seguito di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto una bimba di soli 15 mesi, deceduta a seguito della violenza dell’impatto. Il dramma è avvenuto nel Catanese dove un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, è andato a schiantarsi contro il muro perimetrale di una casa. La piccola si trovava a bordo dell’auto ed è rimasta coinvolta nel grave sinistro.

I soccorritori prima ed i medici in seguito al suo arrivo in ospedale hanno tentato il tutto per tutto per tenerla in vita, dovendone poi tristemente dichiarare il decesso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Auto contro un muro: morta bimba di 15 mesi

Le indagini sono scattate immediatamente in seguito al grave incidente stradale mortale avvenuto il 31 maggio lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Un’auto si è schiantata contro il muro perimetrale di un’abitazione coinvolgendo una bimba di soli 15 mesi che si trovava a bordo: secondo quanto accertato alla guida del veicolo c’era la madre.

La bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania ma poco dopo il ricovero i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, dopo diversi tentativi di tenerla in vita. Anche la mamma della giovanissima vittima sarebbe rimasta ferita nel violento impatto ma non si troverebbe in condizioni gravi. Si lavora per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e capire come sia potuto accadere.