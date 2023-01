Schizzano i prezzi di benzina e diesel: in autostrade si registrano nuovi record

Non accennano in alcun modo a diminuire i prezzi di diesel e benzina, per lo sconforto dei milioni di automobilisti italiani che ogni giorno si mettono a bordo dei loro mezzi per lavoro o per piacere.

Al contrario, in questi primi giorni di gennaio (come già ampiamente anticipato) il costo del carburante non solo è in aumento in tutta Italia ma ha anche raggiunto nuovi picchi record. Ecco dunque la situazione aggiornata al 7 gennaio.

Gennaio da incubo per gli automobilisti

Da quando è scaduto il taglio delle accise voluto dal Governo Draghi una settimana fa, i prezzi di diesel e benzina sono ulteriormente aumentati raggiungendo prezzi fino a 2 euro al litro, con picchi di quasi 2,5 euro.

A denunciarlo è il Codacons, che nelle scorse ore ha riportato i dati aggiornati per specifiche località. L’associazione, per esempio, ha sottolineato che sull’isola siciliana di Vulcano, nelle Eolie, il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, mentre la benzina è arrivata a costare 2,239 euro/litro.

Non va meglio in altre isole. A La Maddalena in Sardegna la benzina oggi costa 2,087 euro al litro e 2,229 euro il gasolio, mentre a Ischia un litro di verde oggi può costare 2,054 euro, con il diesel aumentato a 2,104 euro.

Va ancora peggio in autostrada, dove il gasolio è arrivato a costare 2,5 euro al litro (2,479 euro per la precisione).

La denuncia del Codacons

Secondo l’associazione dei consumatori si tratta di prezzi folli, che non trovano giustificazione. A proposito, il presidente Carlo Rienzi ha commentato: